"За п'ять кроків до кохання": кіно про почуття, які несуть справжню небезпеку

Вони обоє хворі на муковісцидоз, а отже, можуть вбити одне одного одним лише дотиком чи поцілунком.

Коли стало відомо про зйомки фільму "За п'ять кроків до кохання", то сприйняли його не особливо привітно. Люди вважали, що Голлівуд хоче зіграти на співчутті до невиліковно хворих, замаскувавши під цим банальну тінейджерську романтичну історію. По факту ж, історія кохання таки банальна, але деталі буденності хворих на муковісцидоз роблять її цікавою, а не маніпулятивною.

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"За п'ять кроків до кохання": офіційний кадр фільму

Життя пацієнта з кістозним фіброзом непросте і наповнене багатьма обов'язковими процедурами. Вперше Голлівуд зняв фільм про хворих з такою недугою і відтворює симптоми досить реально, власне, як і показує переживання головних героїв. Правильність в деталях – заслуга хворої на муковісцидоз блогерки і активістки, яка консультувала режисера. На жаль, дівчина померла у віці 21-го року, так і не побачивши кіно, яке допомогла створити.

Лірарняна романтика, щире підліткове кохання і переживання, пов'язані із забороною дотику, у фільмі "За п'ять кроків до кохання" виглядають органічно і мило. Навіть якщо Голлівуд хоче залізти до нас у гаманці, роблять вони це красиво. В кінозалі декілька разів чути, як шморгають носом жінки (у нас було 80% аудиторії саме цієї статі), а після фіналу перед дзеркалом вбиральні вилаштувався ряд, щоб "глянути чи туш не потекла".



"За п'ять кроків до кохання": офіційний кадр фільму

"За п'ять кроків до кохання" знятий для глядача підліткового віку і для любителів мелодрам. Так, він здатен розчулити та викликати сльози. Але це не депресивне кіно, хоча трейлер може справити таке враження. "За п'ять кроків до кохання" пронизаний оптимізмом, хорошими емоціями і любов'ю до життя, навіть якщо воно проходить в стінах лікарняних палат, поміж процедурами, в очікуванні на нові легені.

Рейтинг фільму на IMDb – 7,1, а дивитись його рекомендують з 12 років. Власне 12-17 років – це ідеальний вік для глядача цього кіно.

За п'ять кроків до кохання: дивитись трейлер фільму онлайн

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