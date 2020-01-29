За школу я заборгувала два місяці: як дружина Остапчука бореться з труднощами в час розлучення

Дружина відомого українського шоумена Володимира Остапчука – Олена Войченко – хоч і перебуває наразі на стадії розлучення з чоловіком, втім помітно відчула на собі важкість самотнього материнства.

Відверте інтерв'ю Олена Войченко дала у рубриці "Кава з перцем" програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". Раніше ми переповіли історію дружини Остапчука про численні зради ведучого, а зараз пропонуємо навести цитати про їхнє сімейне життя за спалахами камер.

З інтерв'ю: Дружина Володимира Остапчука шокувала розповіддю про зради чоловіка

Жінка у розмові з журналісткою поділилась, що Володимир Остапчук часто відмовлявся допомагати дружині з дітьми, виявляючи повну байдужість.

"Йому хотілося свята у всіх його проявах. У плані реалізації себе, демонстрації себе і не обтяження себе якимись зобов'язаннями, якимись межами. Навіть елементарно перебуваючи на відпочинку з місячною дитиною, він міг розвертатися і йти. І коли я якось говорила: "Може варто приділити увагу або допомогти мені?", – людина не розуміла ніколи і не розуміє досі. Типу що таке? Я хочу погуляти, я хочу насолоджуватися життям, у мене одне життя. Я хочу, я хочу, я не нагулявся, так, мені подобаються різні жінки. Я хочу різних жінок, тому що я не нагулявся, а що тут такого? У мене одне життя", – пригадала Войченко.

Після того, як Войченко дізналась про зради чоловіка, вона нікому про це не говорила та пробачала. Але коли у 2019 році Остапчук остаточно зав'язав стосунки з іншою жінкою на стороні, вона попросила його піти. На прохання самого ведучого, спільна заява про розлучення у соціальних мережах з'явилась набагато пізніше, ніж сталась сама подія. А от заява про розлучення у Подільському районному суді все лише підтвердила.

"Це просто неприйнятна ситуація для мене. Відверто кажучи. Я мрію про сім'ю. Я мрію про хорошого чоловіка. Володимир – єдина людина, з якою я коли-небудь себе уявляла, була. Єдина людина, яку я кохала. Але в такому форматі це неможливо", – пояснила жінка.

Щодо сім'ї та дітей, то Войченко розповіла, що вона сама обирала школу для доньки, а ведучий навіть не прийшов на перший дзвінок до Емілії. Після офіційної заяви про розлучення восени 2019 року Остапчука, за словами Олени, ще менше стало у житті дітей. Через те, що Олена сама наразі старається "балансувати" у фінансах та вихованні дітей, Володимир "не стабільно" їй допомагає.

Володимир не готовий допомагати з нянею ні за яких обставин, я намагаюсь самостійно це робити. Я намагаюсь працювати і заробляти максимально, поки що мені вдається триматись на певно рівні. Володимир хоч і допомагає, але не стабільно. Я намагаюсь балансувати… Мені назустріч йдуть люди. Наприклад, за ту ж школу я заборгувала за два місяці,

– зі сльозами на очах поділилась Олена.

Та поки тривало інтерв'ю з Оленою Войченко, їй прийшла квитанція про оплату рахунків за школу від Володимира Остапчука. За збігом обставин сталось це чи ні, але жінка додала, що все ще кохає чоловіка, оскільки він був єдиним у її житті, кому вона довірила всі свої почуття.

"На даному етапі мені дуже складно говорити. Це справді мій чоловік, єдиний чоловік, якого я коли-небудь кохала і я складно розумію все", – підсумувала жінка.

Додамо, що Володимир Остапчук з моменту подання офіційної заяви на розлучення (у жовтні 2019 року) не давав ще жодного офіційного коментаря щодо ситуації. Втім, він часто публікує у соціальній мережі фотографії з дітьми та жартує зі шлюборозлучного процесу.