За тебе до дна, – Леся Нікітюк привітала Сергія Притулу з днем народження

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Леся Нікітюк і Сергій Притула
Леся Нікітюк і Сергій Притула / Instagram / @lesia_nikituk

У суботу, 22 червня, популярний український шоумен Сергій Притула святкує свій день народження. На честь 38-річчя ведучого його колега по шоу "Хто зверху?" Леся Нікітюк залишила зворушливе привітання.

Нікітюк присвятила публікацію на своїй сторінці в Instagram Сергію Притулі, показавши їхнє спільне фото.

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Леся назвала свого колегу найкращим "стендапером" України, найкращим ведучим та гостинним сусідом. За її словами, Сергій завжди може дати корисну пораду та є такою людиною, до якої "хочеться тягнутися".

Орфографія та пунктуація автора збережені.

У цей прекрасний сонячний день відзначає свій день народження – він! Сергій Притула Дмитрович. Не знаю як так сталося, але ти траплявся на моєму шляху в момент важливих рішень, які я повинна була прийняти! А ти такий випадково сидів в кафешці, повз яку я замислюючись проходила, і пив коньячок і такий: "Еу, Леська, ти чого така серйозна?". І відразу знаходив толкові поради. Дякую, що ти такий, Сірий! Дуже радію і трохи боюся тебе, коли заходжу в студію "Хто зверху?"! Ти той, до кого хочеться тягнутися... ти завжди тримаєш в напрузі, ти молодець! З днем народження! За тебе до дна,
– написала Нікітюк.

 

Зазначимо, що стосунки двох ведучих шоу "Хто зверху?" є дружніми як у житті, так і на знімальному майданчику. Обоє з них мають відмінне почуття гумору та артистизм.

 

 

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Теги: LifeStyle Леся Нікітюк Сергій Притула Новини LifeStyle
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