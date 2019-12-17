За три дні до виходу "Зоряних війн 9" фанати вишикувалися в чергу та створили табори очікування

Неабиякого ажіотажу набирає дев'ятий і наразі фінальний епізод трилогії про Скайвокерів. Фанати вишиковуються в черги, аби першими переглянути фільм "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження", який вже 20 грудня буде представлено у світовому прокаті.

Про приголомшливі черги, табори біля кінотеатрів та ажіотаж до прем'єри IX епізоду "Зоряних війн" повідомляє видання TMZ. У джерелі зазначається, що перший із таких таборів з'явився поруч з легендарним театром Grauman's Chinese Theatre, що у Лос-Анджелесі.

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Деякі з фанатів залишаються біля приміщення зі спальними мішками, ковдрами та іншим спорядженням, призначеним для місцевого розташування на вулиці. Багато шанувальників підготувалися до прем'єри і прийшли до театру в костюмах своїх улюблених персонажів, а ще окремі групи людей привели з собою навіть малих дітей.

Адміністрація театру здивована таким ажіотажем і не до кінця розуміє, що спровокувало настільки шалений попит. Представники знаменитого кінопалацу підозрюють, що фанати сподіваються побачити когось зі своїх кумирів, які можуть відвідувати заходи в цьому приміщенні.





Фото: TMZ

Нагадаємо, фільм "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" стане дев'ятою і фінальною частиною до трилогії про рід Скайвокерів. Наступний епізод фанатам слід очікувати не швидше, ніж у 2022 році і, як стало відомо напередодні, у цілком новому форматі. Світова прем'єра IX епізоду "Зоряних війн" запланована на 20 грудня, а українська – на 19 грудня 2019 року.

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