За версією Forbes Майкл Джексон всьоме очолив рейтинг найбільш високооплачуваних померлих зірок

Новина про смерть Майкла Джексона приголомшила його фанатів 25 червня 2009 року. З того дня минуло вже понад 10 років, однак, попри це, покійний король поп-музики досі постає у центрі скандалів, а також очолює престижні рейтинги популярних видань.

Через 10 років після смерті Майкл Джексон всьоме посів перше місце у рейтингу найбільш високооплачуваних покійних зірок. Про це повідомляється на сайті видання Forbes, яке традиційно наприкінці року склало та опублікувало список знаменитостей, які навіть після смерті заробляють значні суми. До списку на чолі з Майклом Джексоном потрапило 13 знаменитостей, 9 з яких музиканти.

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У джерелі зазначається, що в порівнянні з минулим роком доходи покійних зірок майже не змінилися. Незмінним залишився також тріумфатор рейтингу – король поп-музики Майкл Джексон. З 1 жовтня 2018 року до 1 жовтня 2019 року його творчість принесла дохід у розмірі 60 мільйонів доларів.

Одразу ж після нього розмістилося ім'я Елвіса Преслі, який помер у 1977 році. За 2019 рік його музика принесла заробіток у розмірі 39 мільйонів доларів. Далі художник Чарльз М. Шульц, творець персонажа Снупі. Він пішов з життя у 2016 році. Його творчість принесла 38 мільйонів доларів. Після нього – гравець у гольф Арнольд Палмер (30 мільйонів доларів) і Боб Марлі (20 мільйонів доларів).