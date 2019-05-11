Заборона на аборт: акторка Еван Рейчел Вуд закликала зробити вазектомію обов'язковою

В американському штаті Джорджія посилили закон про заборону абортів, а саме це стосується заборони на переривання вагітності на терміні більше шести тижнів. Така ініціатива отримала назву "закон про серцебиття". Американська акторка Еван Рейчел Вуд висловила своє обурення стосовно таких обмежень для жінок.

Зазначається, що за порушення закону, що набере чинності 1 січня 2020 року, жінок навіть можуть покарати на позбавлення волі до довічного ув'язнення і засудити на смертну кару. Акторка прокоментувала ініціативу на своїй сторінці в Twitter, пише видання Page Six.

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Благаю. Нас використовували і домагалися достатньо. Тепер вони хочуть контролювати наші тіла. Я навіть не можу почати пояснювати, які жахливі наслідки будуть у цього закону. Допоможіть. Будь ласка. Вони хочуть перекреслити рішення "Роу проти Уейда" (історична постанова суду, за яким жінка має право переривати вагітність до тих пір, поки плід не стане життєздатним (приблизно 28 тиждень вагітності). Незліченна кількість жінок просто помре! Не мовчіть!

– заявила Вуд.

Please. We have been abused and used enough. They want control of our bodies. I cant even begin to explain the terrifying implications of this. Help. Please. They are going to try and overturn Roe vs Wade and countless women are going to die. Everyone STAND UP. — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 10 мая 2019 г.

Вона запропонувала ввести обов'язкову вазектомію для чоловіків, звернувшись й до тих, хто підтримує заборону на аборти.

Ввести обов'язкову вазектомію до тих пір, поки ти не захочеш мати дітей. Адже все можна повернути. Давайте, хлопці! Давайте рятувати життя! О, що, тяжко? Чому ж? Тому, що це твоє тіло і ми не можемо робити вибір за тебе? Ось це так!

– додала вона.

Деякі користувачі підтримали слова Еван Рейчел Вуд і навіть поділилися своїм досвідом у запобіганні небажаної вагітності та процедурі вазектомії.

Вазектомія – це хірургічна операція, при якій проводиться перев'язка чи видалення фрагмента сім'явивідних проток у чоловіків. Ця операція приводить до стерильності при збереженні статевих функцій.

"Зробив вазектомію в 2006 році і зворотну операцію в 2008 році. У 2009 і 2010 у мене народилися діти, і в 2012 році я знову зробив вазектомію. Хлопці, просто зробіть це!" – написав один з підписників.

Mandatory vasectomies until you want to have children.

They can be reversed, so.

Come on guys, Lets save lives! Whats that? A hard no? Why? Cause its your body and we dont get to make that choice for you? Ooooooohhhhhh!!! — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 10 мая 2019 г.

Хто така Еван Рейчел Вуд? Американська актриса і співачка, номінантка на премії "Еммі" і "Золотий глобус".Однією з найбільш значних робіт для Еван стала роль підлітка в драмі "Тринадцять". Однією з її останніх робіт став фільм-мюзикл "Через Всесвіт".