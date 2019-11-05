Заборонене кохання у XIX столітті: в мережі з'явився тизер української драми "Кава з Кардамоном"

Мережі підкорює перший тизер до українського історичного фільму "Кава з Кардамоном". У драмі будуть показані події середини XIX століття і одне велике почуття двох людей, які не мали на нього права.

Перший тизер-трейлер до української стрічки "Кава з Кардамоном" з'явився на офіційному ютуб-каналі майбутньої прем'єри. Відео опублікували в мережі напередодні, 4 листопада.

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За сюжетом, події у фільмі відбуваються у середині XIX століття, 1848-1849 роках. На тлі революції, яку назвали "Весною народів", розгортається красива, однак заборонена історія кохання. Юна українська дівчина Анна, яка у дитинстві стала сиротою, закохується в одруженого польського шляхтича Адама. Той відчуває до неї те ж саме пристрасне, однак нерівне та грішне почуття. Аби уникнути осудів, їм доведеться йти проти своєї волі.

Прем'єра фільму "Кава з Кардамоном" запланована на 2020 рік.

В основу сюжету українсько-польського проєкту ліг роман української письменниці Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону". Головні ролі у фільму зіграли львів’янка Олена Лавренюк та поляк Павел Делонг. Режисером фільму виступив Станіслав Капралов.

Дивитися тизер до фільму "Кава з Кардамоном": відео