Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу

Подорожі за кордон з кожним роком стають все доступнішими, авіаквитки – дешевшими, а вибір готелів і екскурсій – щораз різноманітнішим. Проте, перед тим, як поїхати на відпочинок у якусь країну, варто детально вивчити її закони та правила, аби не потрапити у халепу.

Чимало популярних для відпочинку країн встановлюють серйозні, жорсткі, а часом і дивні правила для туристів. Журналісти 24 каналу зібрали закони країн світу, за порушення яких вам загрожує штраф або навіть тюремне ув'язнення.

Читайте також: Які найдорожчі та найдешевші міста у світі

Італія

Сонячна Італія – це колоритна країна з теплим морем, смачною кухнею та неповторними краєвидами гір. Щорічно сюди приїжджають мільйони туристів, які гордо називають Італію музеєм під відкритим небом.

Саме тут можна побачити Стародавній Рим, романтичну Венецію та Верону, старовинну Флоренцію, виноробну Тоскану, казкову Лігурію та втрачені Помпеї. А ще – покупатися у Середземному, Адріатичному морях та підкорити вершини Альп чи Апеннін.

Перед тим як планувати подорож в Італію, поцікавтеся, що можна робити, а за що вам точно випишуть штраф. Загалом по цілій країні діє не так багато обов'язкових правил для туристів. Проте, найбільш туристичні міста – Рим і Венеція – мають низку законів, яких ви повинні дотримуватись.

Що заборонено робити в Італії:

ловити рибу в річках чи озерах без спеціального дозволу.

У Римі не можна:

чоловікам ходити з оголеним торсом по вулиці;

їсти їжу у публічних місцях, бо вона може забруднити національні пам'ятки;

купатися у фонтанах;

пити воду з питних фонтанчиків (там можна тільки набирати воду у пляшки);

вішати "любовні замки" на поручнях мостів;

переодягатися у центуріонів (командирів римської армії) у туристичних точках та брати гроші за фотографії;

рухатися Іспанськими сходами з валізою або візком;

рекламувати квитки, які дають привілей без черги потрапити в музеї Ватикану і Колізей.

У Венеції заборонено:

купатися в каналах;

розпивати алкоголь з 20 до 8 години ранку;

влаштовувати пікніки або перекуси в громадських місцях;

ходити лише у купальнику;

годувати голубів;

лежати на лавках, сидіти на сходах витягнувши ноги і заважати пересуватися по місту іншим людям.

Об'єднані Арабські Емірати

ОАЕ запрошують туристів з усього світу поринути у свою східну казку, насолодитися вишуканим відпочинком, позасмагати на білосніжному піску та на власні очі побачити найсучасніші технології. В Еміратах усе продумано до дрібниць – найчистіші пляжі Перської затоки, неймовірні водні атракціони, унікальні фонтани, сотні модних клубів і ресторанів, верблюжі перегони, підводне полювання, дайвінг, величезні торгові центри, квітучі парки, піщані дюни і неймовірні оазиси в пустелі.

Читайте також: Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників

Проте, ОАЕ – країна з дуже суворими ісламськими законами. І ви будете зобов'язані дотримуватись їх весь відпочинок. Навіть найменші порушення загрожують туристу шаленим штрафом, депортацією чи навіть в'язницею.

Що заборонено робити в ОАЕ:

ввозити на територію країни продукцію еротичного змісту та ліки, які містять кодеїн та седативні препарати (заспокійливі, снодійні, антидепресанти);

проявляти підвищену увагу до місцевих жінок (знайомитися або ж просто почати говорити з мусульманкою);

жінкам на публічному пляжі заборонено ходити у бікіні, а чоловікам – у надто вузьких плавках;

смітити на вулицях;

розпивати алкоголь та курити у громадських місцях;

робити фотозйомку місцевих жителів, не отримавши від них на це згоду;

привселюдно обійматися і цілуватися – вас можуть оштрафувати або ж навіть ув'язнити на шість місяців;

знімати на фотоапарат, планшет, мобільний телефон палаци місцевих шейхів та будівлі держустанов;

у метро заборонено їсти, пити і жувати гумку;

чоловікам не можна заходити у другий вагон у поїзді метро, бо він призначений тільки для жінок і дітей. Жінка може сісти в будь-який вагон поїзда, але в змішаних вагонах публіка часто буває не благополучна.

Туреччина

Ще одна популярна серед туристів країна – Туреччина. Відпочинок там доволі бюджетний, країна мальовнича, а купальний сезон триває з квітня по жовтень. Країна манить туристів сприятливим кліматом, теплим морем, доступними цінами та розкішними курортами в Анталії, Кемері та Мармарисі.

Проте, туристи їдуть в Туреччину не лише, аби позасмагати на пляжі, а й для того, щоб побачити її історію, в якій переплелися східні мотиви та різні релігії. Найкраще для такої мандрівки підійде Стамбул, який сміливо можна назвати скарбницею визначних і колоритних місць, соборів, мечетей, фортець та ринків.

Проте турки люблять порядок і суворо дотримуються своїх законів. Тому під час відпочинку в Туреччині не забувайте про свої обов'язки.

Що заборонено в Туреччині:

В Анталії заборонено розпивати спиртні напої поза готелями і закладами громадського харчування;

У Стамбулі жінкам не рекомендується ходити в коротких шортах у публічних місцях.

Таїланд

Таїланд називають справжнім райським куточком на землі, країною кокосів, теплого моря і пальм. Він надзвичайно різноманітний – від джунглів до білосніжних пляжів з блакитною морською водою, смачних страв тайської кухні, веселощів нічних клубів, розкішних готелів і традиційних спа, які визнані одними з найкращих у світі.

Читайте також: Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну

Країна має безліч островів неймовірної краси зі старовинними храмами, затишними курортами і пляжами, а ціни тут досить помірні. Попри те, що Таїланд називають країною усмішок, тут діють строгі закони, частина з яких відверто здивує вас.

Що не можна робити у Таїланді:

повертатися спиною до Будди. Слід зробити, як мінімум три кроки назад, а потім вже повернутися;

торкатися до голови тайців, особливо гладити по голові дітей;

свистіти вночі. Місцеві жителі переконані, що так можна накликати злих духів;

на пляжах засмагати топлес;

заходити у взутті в будинки місцевих мешканців, а також у всі храми;

ставати на банкноту Таїланду, адже на ній зображено короля.

Інші країни

Світ дуже різноманітний. Кожна країна має свої закони, а народ – особливості і культуру. Те, що одні вважають нормою, інші строго забороняють.

Читайте також: Які найбезпечніші авіакомпанії 2019 року: цікаві дані

Проте, найстрогіші закони у країнах, які користуються великим попитом серед туристів. Місцева влада намагається вберегти своїх жителів та не заплямувати собі імідж неприємними інцидентами.

Що і в яких країнах заборонено робити:

У Єгипті заборонено годувати рибок у морі, а ще вивозити з країни корали, мушлі та камінці, зібрані на березі моря.

заборонено годувати рибок у морі, а ще вивозити з країни корали, мушлі та камінці, зібрані на березі моря. В Греції дівчатам заборонено відвідувати історичні місця на підборах (шпильках).

дівчатам заборонено відвідувати історичні місця на підборах (шпильках). На острові Гран-Канарія (Канарські острови) заборонено малювати на піску.

(Канарські острови) заборонено малювати на піску. У Китаї не можна рятувати життя людини, що тоне. Китайці вважають, що цим вчинком ви втручаєтесь в її долю.

не можна рятувати життя людини, що тоне. Китайці вважають, що цим вчинком ви втручаєтесь в її долю. На Кубі заборонено говорити слово папайя (фрукт). Там воно вважається дуже нецензурним.

заборонено говорити слово папайя (фрукт). Там воно вважається дуже нецензурним. У Малайзії не можна ходити в одязі жовтого кольору.

не можна ходити в одязі жовтого кольору. У нідерландському Амстердамі туристам заборонено фотографувати секс-працівниць у Кварталі червоних ліхтарів.

туристам заборонено фотографувати секс-працівниць у Кварталі червоних ліхтарів. У Франції та Великобританії суворо заборонено цілуватися на вокзалах.

суворо заборонено цілуватися на вокзалах. У Сінгапурі заборонені жувальні гумки.

Отож, аби чудово відпочити та не потрапити у неприємні пригоди за кордоном, дотримуйтесь усіх правил і законів під час відпочинку у різних країнах.

Дивіться інфографіку 24 каналу, куди українці можуть подорожувати без віз:



Безвізова карта світу для українців