Забула про білизну: Кім Кардашян сходила на ланч із сестрою у надто відвертому образі

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Світська левиця Кім Кардашян щоразу епатує на червоних доріжках різноманітних подій. Але цими днями вона перевершила саму себе. Посеред білого дня 8 червня вона пішла на обід в доволі еротичному топі, що виділяв її груди без білизни.

Журналісти видання The Sun підловили 38-річну Кім у Лос-Анджелесі, коли та направлялась на сімейний ланч зі своєю сестрою Хлої Кардашян. Неподалік ресторану вона крокувала в доволі екстравагантному образі: бежевий топ з оголеними плечима, штани в тон, туфлі Yeezy, стильні окуляри та крихітна сумочка.

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Але не спортивний стиль Кім привернув увагу папараці та прихильників у соціальних мережах, а відсутність верхньої білизни, через що можна було детально розгледіти всі пікантні зони грудей Кім. Схоже, зіркову дружину та матусю все влаштовувала і вона вирішила вразити всіх навіть під час сімейного перекусу.

Кім Кардашян
Кім Кардашян в Лос-Анджелесі без білизни / The Sun

Кім Кардашян
Кім Кардашян в Лос-Анджелесі без білизни / The Sun

Варто додати, що вчора, 8 червня, у чоловіка Кім Кардашян – Каньє Веста – було 42 день народження. Знаменитість не залишилась осторонь публічних привітань і залишила на своїй сторінці в Instagram скріншот з Facetune, де вона розмовляла з Каньє, і додала зворушливий текст: "З днем народження. Мій дивовижний чоловік, який не перестає дивувати мене. Дякую за те, що ти є і за все, що ти робиш. Я кохаю тебе!".

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика Кім Кардашян
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