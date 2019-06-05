Забув про Меланію: Дональд Трамп оконфузився у Букінгемському палаці

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Дональд Трамп відзначився курйозом під час зустрічі з Єлизаветою ІІ
Дональд Трамп відзначився курйозом під час зустрічі з Єлизаветою ІІ / Instagram / @theroyalfamily

Президентське подружжя Дональд та Меланія Трамп вирушили у кількаденну поїздку до Великобританії. У рамках візиту представники Білого дому взяли участь у низці офіційних заходів, зокрема. зустрічі з королевою Єлизаветою ІІ. Однак не обійшлось без конфузів.

Всі світові ЗМІ ретельно спостерігають за ходом поїздки Дональда та Меланії Трамп до Великобританії. Мережу вже заполонили ефектні кадри, на яких видно бездоганний стиль першої леді США. Водночас на офіційній сторінці Букінгемського палацу з'явилось відео, від якого неможливо втримати сміх.

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На кадрах видно, як Єлизавета ІІ демонструє американським гостям експозицію із фото, на яких показано тривалі міжнародні відносини США і Великобританії. Дональд Трамп одразу ж приступив розглядати знімки, обернувшись спиною до своєї дружини та перегородивши їй експозицію. Спершу Меланія зніяковіла, зачекала кілька секунд та обійшла свого чоловіка. 

Експозиція і справді була цікавою. Представники Її Величності зібрали архівні фото та документи, які залишились ще з часів правління Георга VI. У 1939 році монарх зі своєю донькою Єлизаветою ІІ вирушили у триденну поїздку до Вашингтона та Нью-Йорка. У США королівських гостей розважав президент Рузвельт.

Королівська сім'я у США
Королівська сім'я у США / Instagram / @theroyalfamily

А от щодо конфузу Дональда Трампа, то це не вперше президент забуває про свою першу леді. На початку березня 2019 року подружжя зустрічало чеського прем'єр-міністра Андрея Бабіша, який приїхав з офіційним візитом до Білого дому. Однак після прибуття гостей Дональд Трамп поспішив до резиденції, забувши запросити до приміщення Меланію та дружину чеського високопосадовця Моніку. При цьому глава Білого дому порушив одвічну традицію та не зробив офіційне фото. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меланія Трамп Єлизавета II Курйозні новини Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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