Забужко, Шейко та Бондарчук: в Україні вручили Шевченківські премії

Національні премії імені Тараса Шевченка вручили 9 березня – у 205 річницю з дня народження Кобзаря. Церемонія відбулась у Каневі, що на Черкащині.

Оксана Забужко та Богдан Горинь здобули перемогу у номінації "Публіцистика, журналістика".

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Переможцем у номінації "Візуальне мистецтво" обрали художника-графіка і каліграфа Василя Чебаника.



Оксана Забужко



Богдан Горинь



Василь Чебаник

Режисер Роман Бондарчук став першим у номінації "Кіномистецтво", а режисер Ростислав Держипільський переміг у номінації "Театральне мистецтво".



Роман Бондарчук



Ростислав Держипільський

Лауреатом у номінації "Музичне мистецтво" став композитор Володимир Шейко.



Володимир Шейко

Перед врученням премій Президент України Петро Порошенко наголосив, що творами лауреатів "пишається українська культура".

Зазначимо, що лауретів премії обрав Шевченківський комітет ще 19 лютого, утім результати голосування комітету мав затвердити президент.

Нагадаємо, у 2018 році Шевченківську премію з літератури отримала Емма Андієвська. Тоді на неї претендували 19 письменників. Цього року лауреата в категорії "Література" не оголошували.

Для затвердження лауреата його кандидатуру мають підтримати принаймні три чверті членів комітету. Цього року необхідної кількості голосів не набрав жоден з номінантів.

Хто претендував на премію у номінації "література"?

До останнього етапу в категорії "Література " потрапили п'ятеро претендентів.

Леонід Кононович ("Чигиринський сотник")

Дмитро Лазуткін ("Артерія")

Катерина Мотрич ("Трьохсотлітня Голгофа. Фавор")

Ірен Роздобудько ("Прилетіла ластівочка")

Сергій Татчин (Книга поезій "Любити", триптих: "Вінницька абетка", "Місто на В", "Південний пух")

Що таке Шевченківська премія?

Найвища державна нагорода України у сфері культури та мистецтва. Рішення про присудження премії ухвалює президент України на основі пропозицій Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2018 році складав 240 тисяч гривень.