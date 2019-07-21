Зачарували виходом: Катрін Деньов, Яніна Соколова та інші на закритті Одеського кінофестивалю

3460 Читать новость на русском
Катрін Деньов і Яніна Соколова
Катрін Деньов і Яніна Соколова / Колаж: LifeStyle 24elle_ukraine

Масштабна культурна і світська подія, яка традиційно відбулася в Україні, дійшла кінця. Урочиста церемонія закриття 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю проходить в Одесі сьогодні, 21 липня. На червоній доріжці засвітилося чимало українських, а також світових зірок. Тож, хто відвідав урочисте закриття – читайте далі на LifeStyle 24.

Майже 10 днів Одеса приймала гостей і шуміла гучними прем'єрами, папараці не покидали територію червоних доріжок, а зірки не встигали змінювати вбрання. Однак 10-му Одеському кінофестивалю дійшов кінець. Напередодні журі оголосило переможців, а сьогодні, 21 липня в академічному театрі опери та балету відбулась урочиста церемонія закриття.

Читайте також: Легендарна Катрін Деньов прилетіла в Україну: акторка розкрила секрет популярності

На червоній доріжці засвітилася 75-річна Кетрін Деньов, яка прибула до Одеси спеціально на міжнародний кінофестиваль. До слова, вона розповіла, що їй засмакували українські помідори і вона хоче взяти трішки насіння до Парижа.

Перед фотографами та українськими зірками Кетрін Деньов постала у костюмі приглушених кольорів та з незвичайним принтом. Що цікаво, зірка світового кіно обрала вбрання з декоративним пір'ям, а це свідчить про те, що вона слідкує за трендами.

Катрін Деньов
Катрін Деньов / Instagram / @elle_ukraine

Також на червоній доріжці засвітила Яніна Соколова, яка провела церемонію закриття Одеського кінофестивалю разом з Олегом Панютою. На телеведучій була чорна вечірня сукня з мереживними квітами та фатином.

Яніна Соколова
Яніна Соколова / Instagram / @elle_ukraine

Відвідали урочисте закриття масштабної події Ірма Вітовська, Ахтем Сеїтаблаєв, Іванна Сахно та інші зірки шоу-бізнесу.

 

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня
9540
Теги: Новини України Журналісти LifeStyle Одеський кінофестиваль
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
22 липня 20:20 Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
113
"Король Лев": акуна матата з Beyonce і Childish Gambino
22 липня 18:22 "Король Лев": акуна матата з Beyonce і Childish Gambino
Юлія Ліпенцева 288
Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
22 липня 15:46 Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
Юлія Девда 929
Пам'яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
22 липня 14:30 Пам'яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
Ірина Полицька 9776
Сарі Сампайо – 28: топ-5 секретів "ангельської" краси португальської супермоделі
21 липня 17:38 Сарі Сампайо – 28: топ-5 секретів "ангельської" краси португальської супермоделі
Марта Вересюк 1556
Новини
Більше новин
Залиште відгук