Зачарували виходом: Катрін Деньов, Яніна Соколова та інші на закритті Одеського кінофестивалю

Масштабна культурна і світська подія, яка традиційно відбулася в Україні, дійшла кінця. Урочиста церемонія закриття 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю проходить в Одесі сьогодні, 21 липня. На червоній доріжці засвітилося чимало українських, а також світових зірок. Тож, хто відвідав урочисте закриття – читайте далі на LifeStyle 24.

Майже 10 днів Одеса приймала гостей і шуміла гучними прем'єрами, папараці не покидали територію червоних доріжок, а зірки не встигали змінювати вбрання. Однак 10-му Одеському кінофестивалю дійшов кінець. Напередодні журі оголосило переможців, а сьогодні, 21 липня в академічному театрі опери та балету відбулась урочиста церемонія закриття.

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На червоній доріжці засвітилася 75-річна Кетрін Деньов, яка прибула до Одеси спеціально на міжнародний кінофестиваль. До слова, вона розповіла, що їй засмакували українські помідори і вона хоче взяти трішки насіння до Парижа.

Перед фотографами та українськими зірками Кетрін Деньов постала у костюмі приглушених кольорів та з незвичайним принтом. Що цікаво, зірка світового кіно обрала вбрання з декоративним пір'ям, а це свідчить про те, що вона слідкує за трендами.



Катрін Деньов / Instagram / @elle_ukraine

Також на червоній доріжці засвітила Яніна Соколова, яка провела церемонію закриття Одеського кінофестивалю разом з Олегом Панютою. На телеведучій була чорна вечірня сукня з мереживними квітами та фатином.



Яніна Соколова / Instagram / @elle_ukraine

Відвідали урочисте закриття масштабної події Ірма Вітовська, Ахтем Сеїтаблаєв, Іванна Сахно та інші зірки шоу-бізнесу.