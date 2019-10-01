Задайте це питання владі, – Олег Винник уникнув відповіді, чи РФ є агресором для України

Український артист Олег Винник нещодавно взяв участь в міжнародному проєкті "ВСЕМ МИР", організатором якого став російський гурт "Мир 519". Відомо, що музиканти активно підтримують політику Кремля. Винник разом з продюсером дав прес-конференцію, де відповів на ключові питання.

На запитання журналістів, чи вважає Олег Винник Російську Федерацію агресором, співак уникнув відповіді. Він заявив, що ніколи не буде забирати свої слова про мир назад, оскільки "бажає, мріє і хоче, щоб мир настав найближчим часом". На його думку, війна не може тривати все життя і рано чи пізно вона вирішиться.

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У нас війна. АТО. Зараз її називають ще по-іншому. Задайте це питання владі (про те, чи РФ є агресором, – LifeStyle 24). Три мільйони українців проживають в Росії. Ви поїдете запитувати їх там, хто агресор? Ми говоримо про агресію, а давайте говорити про мир. Мені не важливо, хто буде припиняти (війну, – LifeStyle 24), важливо, шоб вона припинилась,

– заявив Винник.

Протягом прес-конференції Олег Винник наголошував, що вся громадськість, на його думку, хоче почути саме від нього, хто агресор, чому продовжується війна і що потрібно робити з цим. Артист переконаний, що про це повинен думати і говорити не він, а влада, в тому числі і чинний президент, за якого він голосував.

"Не потрібно сьогодні від Винника добиватись (слів і дій, – LifeStyle 24). Ми повинні добиватись від нашої влади, яку ми самі вибрали. Я вважаю і хочу, щоб влада це вирішувала. Люди мають жити в мирі. Винник має відчувати це, як ви: переживати, співчувати... Для того, щоб був мир потрібно припинити війну. Ми розділяємо біль з людьми, які втратили своїх родичі, батьків, дітей, чоловіків. Де держава?" – додав Олег Винник.

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На запитання, що потрібно робити, коли Україна перебуває в стані війни, Винник додав, що про це потрібно діяти, а не говорити: "Фахівці мають це робити… Я голосував за цього президента, щоб він зробив мир в країні. Я належу до тих 70% (виборців, – LifeStyle 24), які хочуть миру в країні. Я голосував за мир… 5 років для війни – це забагато, 5 років не повинна йти війна".

Олег Винник також заявив, що для нього важливий суд не той, що на землі, і йому байдуже, що про нього будуть говорити люди. А якщо у хату зайдуть вороги, то він радить, перш за все, звернутися до відповідних органів, які допоможуть повернути оселю.

А якщо ви самі зможете вирішити цю проблему, то можете вважати себе героєм. Я не хочу, щоб меене вважали ні героєм, ні зрадником... Кожного разу на своїх концертах я бажаю всім миру. Це моя місія, мій хрест. Я хочу, щоб люди жили в мирі. Якщо є люди, які проти мене, які скажуть, що проти миру – це не добре. А я впевнений, що люди зі мною. Ті 70%, які хочуть миру в нашій країні,

– доповнив Олег.