Загадкова Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку польського журналу: фото

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Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / www.gettyimages.com

Знаменита 54-річна італійська акторка Моніка Беллуччі знялася у чуттєвій фотосесії для польського журналу "Uroda Życia" ("Краса життя").

Нове фото, яке прикрасило обкладинку, видання опублікувало на своїй сторінці в Instagram.

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На чорно-білому знімку акторка позує у блузі у смужку. Її образ завершує традиційний для Моніки макіяж з акцентом на очах.

В інтерв'ю журналу Беллуччі заявила, що не потрібно приховувати свій вік, соромитися своїх бажань бути відомою, сексуальною, досягати нових кар'єрних вершин, любити і насолоджуватися сексом.


Моніка Беллуччі / Uroda Życia


Моніка Беллуччі / Uroda Życia

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Теги: LifeStyle Мода Моніка Беллуччі
Джерело: 24 канал
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