Загадкова Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку польського журналу: фото
Знаменита 54-річна італійська акторка Моніка Беллуччі знялася у чуттєвій фотосесії для польського журналу "Uroda Życia" ("Краса життя").
Нове фото, яке прикрасило обкладинку, видання опублікувало на своїй сторінці в Instagram.
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На чорно-білому знімку акторка позує у блузі у смужку. Її образ завершує традиційний для Моніки макіяж з акцентом на очах.
В інтерв'ю журналу Беллуччі заявила, що не потрібно приховувати свій вік, соромитися своїх бажань бути відомою, сексуальною, досягати нових кар'єрних вершин, любити і насолоджуватися сексом.
Моніка Беллуччі / Uroda Życia
Моніка Беллуччі / Uroda Życia
Джерело: 24 канал
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