Загадкова та небезпечна: Кендалл Дженнер знялася для обкладинки корейського журналу

23-річна представниця сімейства Кардашян-Дженнер постала на обкладинці жовтневого номера корейської версії глянцю W. Струнка та приваблива Кендалл оголила живіт і зачарувала поглядом під час фотосесії.

Про це свідчить анонс обкладинки, який вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Оскільки світові глянці відповідально підходять до щомісячних випусків, то одна з версій наступного номера з'явилася на офіційній сторінці журналу W в Instagram, а також у профілі його головної героїні.

Запальна брюнетка Кендалл Дженнер, яка є однією з провідних моделей сучасності, знялася для жовтневого W Magazine. Як зазначається під світлиною 23-річної зірки в Instagram, зйомки проходили в одній із закиданих будівель у передмісті Лондона. На моделі було стильне і водночас звабливе вбрання, а образ доповнювали ювелірні прикраси від бренду Tiffany & Co.

Досвідченій Кендалл вдалося передати свою харизму та ефектність навіть через об'єктив, поставши на обкладинці журналу.



Кендалл Дженнер для обкладинки корейського журналу / Instagram / @kendalljenner