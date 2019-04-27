"Загадкове вбивство": в мережі з'явився перший трейлер детективу з Дженніфер Еністон

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Дженніфер Еністон та Адам Сендлер у фільмі "Загадкове вбивство"
Дженніфер Еністон та Адам Сендлер у фільмі "Загадкове вбивство" / Скріншот з відеоролика

50-річна Дженніфер Еністон продовжує тішити шанувальників кінокартинами, в яких їй дістаються головні ролі. Так, після комедійного мюзиклу "Пампушка", голлівудська зірка постала в кардинально іншому образі в драмі "Загадкове вбивство" (Murder Mystery). Мережу вже підриває перший трейлер до стрічки.

Оскільки зйомками фільму "Загадкове вбивство" (Murder Mystery) займається кінокомпанія Netflix, перший офіційний трейлер з'явився на їхньому YouTube-каналі.

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Про кінокартину, яку зняли в жанрах детективу та драми, прихильники Дженніфер Еністон говорять ще з 2018 року, коли тільки стало відомо про її вихід. Колегою актриси по знімальному майданчику став 52-річний Адам Сендлер. У парі вони створили ідеальний комедійний тандем.

За сюжетом, Дженніфер і Адам – подружжя, яке відправилося у Європу в романтичну подорож. У дорозі вони познайомилися з грошовитим чоловіком, який одразу запрошує їх провести разом час на приватній яхті літнього багача. Однак все виявиться не так просто і безхмарно, як вони собі уявляли. Під час відпочинку мільярдера-господаря вбивають. Першими підозрюваними для поліції стають малознайомі йому Нік та Одрі, яких зіграли голлівудські актори.

Зйомки фільму проходили в Італії. Прем'єра довгоочікуваної картини запланована на червень 2019 року.

Дивитися трейлер до фільму "Загадкове вбивство" (Murder Mystery): відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Кіно Дженніфер Еністон
Джерело: LifeStyle 24
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