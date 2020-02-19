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"Загін самогубців 2": творці назвали ім'я актриси, яка зіграє одну з головних ролей

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Даніела Мельхіор / Instagram / @itdanielamelchior

Студія Warner Bros. активно займається зйомками другої частини фільму "Загін самогубців", поки спін-оф "Хижі пташки" не надто тішить творців касовими зборами. Так, аби зацікавити глядача та фанатів, що чекають на прем'єру, представники зізналися, яка ж акторка приєднається до всесвіту DC.

Ексклюзивно для сайту Deadline представники компанії Warner Bros. дали відверте інтерв'ю про знімальний процес "Загону самогубців 2". За їхніми словами, вони вже знайшли актрису для однієї з нових головних ролей суперзлодійки.

До речі: Фільм "Загін самогубців 2" отримав рейтинг R: подробиці

Персонаж, що з'явиться у сиквелі популярної стрічки, називатиметься Реткетчер (Ratcatcher). Перетворитися в нього доведеться португальській актрисі Даніелі Мельхіор. Як повідомляється у джерелі, особливість героїні буде в тому, що вона здатна контролювати щурів і здійснювати злочини в усьому Готемі. Реткетчер, як і Джокер, є ворогом Бетмена, тому чекаємо від творців цікавих поворотів сюжетної лінії.

Додамо, що Даніела Мельхіор знімалася у популярному португальському фільмі "Чорна книга" (The Black Book), а також озвучувала персонажа Гвен Стейсі (Жінку-павука) у португальській версії фільму "Людина-павук: Навколо всесвіту". Сама ж Даніела поділилася радісною звісткою зі своїми фанатами на сторінці в інстаграмі.

Нагадаємо, що "Загін самогубців 2" очікується на великому екрані влітку 2021 року.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Warner Bros. Кіно
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