Загинула бразильська модель Кароліна Біттенкур: відома причина

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Загинула бразильська модель Кароліна Біттенкур
Загинула бразильська модель Кароліна Біттенкур / Instagram / @cabitten

Перспективна бразильська модель Кароліна Біттенкур померла у віці 37 років. Сталось це під час її відпочинку з чоловіком Хорхе Сентіні.

Як повідомляє Exitoina, трагічний інцидент стався у неділю, 28 квітня, поблизу бразильського острова Ільябела. Закохані Кароліна та Хорхе вирішили влаштувати романтичну прогулянку на власній яхті. Модель взяла із собою маленьких цуценят. 

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"На борту судна були тільки вона, її чоловік і ці цуценята. Тварини впали в море через сильний вітер, а Кароліна стрибнула за ними", – розповів друг загиблої моделі. 

Проте через сильні хвилі Кароліна Біттенкур так і не змогла вибратись на берег та потонула. За словами менеджера зірки, Хорхе Сентіні намагався врятувати кохану, але через шторм не зміг зробити цього. Тіло загиблої моделі знайшли рятувальники у понеділок, 29 квітня.

Наразі родичі, друзі та прихильники Кароліни Біттенкур оплакують її смерть. Чоловік манекенниці Хорхе Сентіні досі оговтується від пережитого та відмовляється спілкуватись з пресою. Обставини смерті Кароліни Біттенкур вже розслідують правоохоронці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Caroline Bittencourt (@cabitten)

Кароліна Біттенкур одружилась із Хорхе Сентіні у лютому 2019 року. Одна з найвідоміших зіркових пар Бразилії влаштувала розкішну церемонію, яка стала подією року. Тому друзі загиблої моделі зі співчуттям написали, що навіть не можуть уявити весь біль, який зараз переживає Хорхе, адже "він так мало часу мав на щастя з Кароліною".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Caroline Bittencourt (@cabitten)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати Мода
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