Зак Ефрон ледь не попрощався з життям: актора екстрено госпіталізували

Американський актор потребував негайної медичної допомоги під час зйомок у джунглях Нової Гвінеї. Хлопець заразився смертельною інфекційної хворобою та перебував під наглядом австралійських медиків протягом кількох днів, перш ніж зважитися на політ до США. Зараз життю зірки нічого не загрожує.

Знаменитий американський актор на початку грудня оголосив про зйомки власного пригодницького серіалу з промовистою назвою "Вбивство Зака Ефрона". Зірка разом з особистим гідом вивчав джунглі в Папуа-Нова Гвінея, демонструючи, як можна вижити в складних умовах.

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Як повідомляє видання Daily Mail, у небезпечних тропічних лісах Зак Ефрон заразився на бактеріальну інфекцію, яка нагадує черевний тиф. Він скаржився на гостру недугу, після чого командою рятівників був доправлений до австралійського військового госпіталю Сент-Ендрюс у Спрінг-Хілл. Там він пройшов курс лікування, перш ніж лікарі схвалили переліт актора до Америки.

Як стверджують очевидці, інцидент відбувся напередодні Різдва. Свята актор провів вже вдома і зараз перебуває в стабільному стані.

Близьке оточення Зака Ефрона переконує, що він невдовзі планує повернутися до зйомок, незважаючи на смертельні загрози.