Зак Ефрон змінив колір волосся і з'явився з новим іміджем на кінофестивалі Sundance

Зірка "Рятувальників Малібу" відвідав щорічний кінофестиваль Sundance Film Festival. 31-річний Зак Ефрон прийшов представити фільм "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile", у якому зіграв головну роль, з кардинально іншою зачіскою.

У новій кінокартині, яку Зак Ефрон представляв на фестивалі Sundance Film, 31-річний актор зіграє серійного вбивцю Теда Бенді. Ймовірно, для сценічного образу йому знадобилося перетворитися у платинового блондина.

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Зак Ефрон виглядав неймовірно харизматично зі світлим волоссям і темною борідкою, коли представляв фільм "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" ("Неймовірно злий, напрочуд лютий і грізний") у Парк-Сіті, що в США, в суботу, 26 січня.

Разом з ним на світському заході також були інші актори, які обійняли головні ролі у фільмі, зокрема, Лілі Коллінз. Історія у фільмі представлена з точки зору Елізабет Клепфер, яку зіграє 29-річна Лілі. Жінка розповідає про роман з вбивцею, який тривав понад 7 років.



Зак Ефрон і Лілі Коллінз / Getty Images

Головні актори розповіли про зйомки, труднощі і деталі фільму, перший показ якого відбувся в суботу, 26 січня. Прем'єра в Україні очікується весною 2019 року. Також Зак Ефрон із задоволенням фотографувався з шанувальниками, які чекала біля входу в приміщення, де проходив фестиваль, і роздавав автографи.



Зак Ефрон / Getty Images ​

