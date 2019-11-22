Закохана Наталя Могилевська опублікувала романтичний кліп: відео

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Наталя Могилевська презентувала кліп "Я покохала" / Пресслужба

Українська співачка Наталя Могилевська нещодавно заявила, що закохана. Ім'я обранця артистка вирішила не розголошувати, однак на шоу "Танці з зірками 2019" саме йому присвятила пісню "Я покохала". 22 листопада зірка презентувала кліп до романтичного треку, в якому можна побачити чимало чоловіків.

Як відомо, Наталя Могилевська – одна з небагатьох представниць українського шоу-бізнесу, яка не розголошує деталей свого особистого життя. Співачка розпочала новий роман, однак знайомити громадськість зі своїм коханим поки не має наміру. За словами Наталії Могилевської, зробить вона це, коли буде впевнена у стабільності та міцності своїх стосунків.

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Я закохана. Мені нема чого поки сказати. По-перше, щастя любить тишу. По-друге, стосунки мають визріти. Коли ми тільки знайомимося, нам багато чого здається, але життя потім ставить все по своїх місцях. Тому, я б почекала,
– зізналась Наталія Могилевська.

На хвилі цієї таємничості артистка презентувала україномовний трек "Я покохала" та кліп до нього. Для створення відео Наталя Могилевська запросила чоловіків з ідеальною фігурою. Однак з усіх красенів українська знаменитість обрала тільки одного. Чи є він саме тим загадковим обранцем поп-діви – наразі невідомо. 

Чуттєвий кліп показав глядачам, що з приходом кохання, жодні авторитети чи обмеження у житті більше не діють. Співачка спільно з режисером Ігорем Швидченком зобразила красу Карпат та працьовитих чоловіків, які демонструють рельєфні тіла без футболок. На їхньому фоні Наталя Могилевська постала сором'язливою українкою, яка таки знайшла своє кохання. 

Дивіться кліп до пісні Наталі Могилевської "Я покохала": відео

Наталя Могилевська – "Я покохала": текст пісні

Не питай чому так мало вдома я
Допомагала, де була
І з ким гуляла, мамо, я,
Я промовчала
Не тримай мене благаю, я лечу від свого краю
Не кажи мені нічого я лечу до нього

Приспів:
Мамо, я
Я своє серце шукала
Плакала, що я любові не знала
А йа-йай як я його цілувала
Мамо, я, я покохала

А весна мене чекала
Я тобі лише сказала
Що життя його шукала
Мамо, я, я покохала
Відпусти
Не плач за мною
Це моя дівоча доля
Відпусти
Мене благаю, мамо, я кохаю

Приспів

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Музика Наталія Могилевська
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