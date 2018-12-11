Закохані Венсан Кассель і Тіна Кунакі вийшли у світ: яскраві фото

21-річна французька модель Тіна Кунакі разом зі своїм чоловіком 52-річним французьким актором Венсаном Касселем відвідали прем'єру фільму "Імператор Парижа", що пройшла у столиці Франції.

Знамените зіркове подружжя з’явилося на прем’єрі французького фільму "Імператор Парижа". Головну роль у кінострічці зіграв Венсан Каселль, а його дружина Тіна Кунакі прийшла підтримати його у цей важливий день.

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З весілля 21-річної Тіни та 52-річного Венсана пройшло більше, ніж три місяці, однак кожен їхній вихід стає однією з найважливіших подій. Адже зіркове подружжя не надто часто балує шанувальників своєю появою на світських заходах. Вони віддають перевагу залишатись поза надлишковою соціальністю. Фото перед виходом на світський вечір Тіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Однак не прийти на цю подію вони не могли. Закохані та щасливі вони з’явились у прем’єрному кінотеатрі. Для світського виходу 21-річна модель обрала total look. Чорне кашемірове пальто, з-під якого виднілось темна сукня. Тіна взула туфлі-човники на високих підборах в тон до верхнього одягу, а доповнила образ сумкою від Prada. А родзинкою у такому строгому вбранні стала зачіска моделі. Вона ідеально випрямила свої африканські кучері. Шанувальники зауважили, що у такому образі вона дуже схожа до Моніки Беллуччі.



Тіна Кунакі та Венсан Кассель у Парижі / Getty Images



Аксесуар Тіни Кунакі / Getty Images

Нагадаємо, 21-річна Тіна Кунакі та 52-річний Венсан Кассель одружились у вересні цього року. Вони зіграли таємне весілля в невеликому містечку Бідарт.