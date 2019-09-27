Закоханий та романтичний: Потап випустив новий альбом MISHA

Український репер Потап (Олексій Потапенко) випустив першу частину подвійного альбому ПТП MISHA // NINA. До нього увійшло 7 ліричних треків, які кардинально відрізняються від його попередньої творчості.

У нових треках Потапа поєдналися хіп-хоп та лірика, музику і слова до яких написав сам репер. Співавтором синглів став молодий саундпродюсер і звукорежисер Nick Niker (Микита Пучков). Про це повідомляють на ТСН.

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Потап зазначив, що всі звикли бачити Потапа веселим шоуменом та трішки хуліганом, але у новому альбомі він намагався показати іншу сторону чоловіка.

Це альбом на одному диханні. Про почуття повного занурення в іншу людину, коли хочеш сховатися від усіх. У нього вкладені думки дорослого, досвідченого, романтичного чоловіка про ставлення до життя, конкуренції, кохання, музики. У MISHA / метафоричні історії доброго плюшевого ведмедика пронизані головним слоганом, думкою, характером – коханням!

– зазначив Потап.

Музичний альбом відкрила лірична пісня CHINA, у якій герой приходить до клубу, щоб залікувати душевні рани. Головним мотивом пісні Потап намагався показати, які емоції виникають, коли чоловік вперше бачить красиву жінку.

"Перша секунда зустрічі чоловіка і жінки в трьох хвилинах. Емоції чоловіка, коли він бачить красиву дівчину і закохується з першого погляду. Трепет очікування і палкі погляди..." – йдеться в описі до відео, яке з’явилось на YouTube-каналі артиста 27 вересня. Режисерами кліпу стали Максим Шелковніков та Денис Маноха.

Потап – CHINA: дивитись відео онлайн

Текст пісні CHINA Потапа:

Slow-mo, танцы под бубнящий флоу,

Rock’n’roll и бутылки под столом,

Всё как будто сон, I’m a rockstar — Post Malone,

В этой суматохе я тебя нашёл,

Ведь я всю жизнь скитаюсь,

Покажи, что прячешь,

Расскажи, что знаешь обо мне,

Но поспеши, родная,

Время догоняет,

По пятам сгораю в тишине,

Этой ночью как Пигмалион,

Оживлял в этот миг яркий сон,

Нам шептал старик Dom Perignon,

Я не слышал ни крик, и ни звон,

Всё ушло, будто на второй план,

Я в тебе растворился, пропал,

Я дорогою так измождён был, ведь я тебя очень долго искал

Некуда спешить, всё расставим по местам,

Небо согрешит, чтоб любовь оставить нам,

И, возможно, я не прав, все попытки мои зря,

Но я точно знаю, будешь ты моя.

Ну скажи, открой мне тайну,

Кто тела этого дизайнер,

Мой мир, увидев тебя, замер,

Ведь наша встреча не случайна,

Прошу, скажи, открой мне тайну,

Твой взгляд такой необычайный,

Мне не даёт он сдаться, пойми,

Ведь наша встреча не случайна, CHINA

Ах, какой это кайф,

Знать бы наверняка,

Колдовство растекается по телу,

Всё заранее знал,

Даже не намекай,

Мы для них будем вместе проблемой,

Мы с тобой плыли против течения, закрыв глаза,

И скрывая чувства на сцене, я ждал тебя,

Чтоб остаться с тобою в гримёрке и поцеловать,

Но какие на самом деле мы, им не узнать,

Я надеюсь, что не создал тебя в голове,

Что не упущу этот сон,

Тебя вижу везде,

Я угадаю твой телефон,

Потом узнаю, где ты живёшь,

И как чародей, проберусь ночью в твой дом,

Чтобы увидеть там вновь эту дивную тень,

Что заставляет кровь закипеть, дыхание моё замереть

Некуда спешить, всё расставим по местам,

Небо согрешит, чтоб любовь оставить нам,

И, возможно, я не прав, все попытки мои зря,

Но я точно знаю, будешь ты моя

Ну скажи, открой мне тайну,

Кто тела этого дизайнер,

Мой мир, увидев тебя, замер,

Ведь наша встреча не случайна,

Прошу, скажи, открой мне тайну,

Твой взгляд такой необычайный,

Мне не даёт он сдаться, пойми,

Ведь наша встреча не случайна, #CHINA