Закупила молоко на 5 тисяч гривень: як Кіт Харінгтон розіграв дружину

Зірка серіалу "Гра престолів" Кіт Харінгтон підготував кумедний розіграш своїй дружині Леслі Роуз на всесвітньо відомий День сміху, 1 квітня.

Про це Кіт розповів під час знімання американського шоу "Пізня ніч з Сетом Мейерсом".

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Харінгтон, як виявляється, полюбляє готувати жарти до Дня дурнів. Однак часом вони бувають занадто жорстокими. До прикладу, два роки тому актор підклав Леслі у холодильник муляж своєї відрубаної голови.

Цього року чоловік, знаючи те, що його кохана кожного дня п'є мигдальне молоко лише однієї фірми, вирішив написати несправжню статтю про те, що компанія закінчує виробництво цього напою, закриваючи всі заводи через Brexit.

"Я знав, що вона 100% не буде пити ніяке інше молоко", – зазначив Кіт.

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Наступного дня, коли Леслі прочитала опублікований матеріал, вона викупила цілу партію молока на суму 150 фунтів. Що цікаво, Роуз розрахувалася кредитною карткою чоловіка.