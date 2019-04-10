Закупила молоко на 5 тисяч гривень: як Кіт Харінгтон розіграв дружину

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Кіт Харінгтон і Роуз Леслі
Кіт Харінгтон і Роуз Леслі / Колаж LifeStyle 24

Зірка серіалу "Гра престолів" Кіт Харінгтон підготував кумедний розіграш своїй дружині Леслі Роуз на всесвітньо відомий День сміху, 1 квітня.

Про це Кіт розповів під час знімання американського шоу "Пізня ніч з Сетом Мейерсом".

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Харінгтон, як виявляється, полюбляє готувати жарти до Дня дурнів. Однак часом вони бувають занадто жорстокими. До прикладу, два роки тому актор підклав Леслі у холодильник муляж своєї відрубаної голови.

Цього року чоловік, знаючи те, що його кохана кожного дня п'є мигдальне молоко лише однієї фірми, вирішив написати несправжню статтю про те, що компанія закінчує виробництво цього напою, закриваючи всі заводи через Brexit.

"Я знав, що вона 100% не буде пити ніяке інше молоко", – зазначив Кіт.

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Наступного дня, коли Леслі прочитала опублікований матеріал, вона викупила цілу партію молока на суму 150 фунтів. Що цікаво, Роуз розрахувалася кредитною карткою чоловіка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rose Leslie (@roseleslie_got)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Курйозні новини Голлівуд Гра престолів Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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