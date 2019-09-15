Залишилось жити кілька днів: що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк

Російська акторка Анастасія Заворотнюк, найбільш відома за роллю у серіалі "Моя прекрасна няня", потрапила до реанімації. Медики ввели її в медикаментозну кому, однак стан здоров'я відомої росіянки погіршився.

За даними Telegram-каналу Mash, Анастасія Заворотнюк перебуває в одній з московських клінік. Досі медики сподівались, що штучна кома допоможе стабілізувати стан акторки та підготувати її до термінової операції. Однак наразі лікарі вирішили не проводити спеціалізовану терапію, оскільки вона не дає результатів.

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Зазначається. що Анастасія Заворотнюк не може дихати самостійно, а медики діагностували в неї запалення легенів та частковий параліч. Всього за добу стан здоров'я акторки різко погіршився: зірка впала у глибоку кому, тому "будь-яке хірургічне втручання може бути небезпечним".

Водночас продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін заявив в коментарі російським ЗМІ: лікарі прогнозують, що Анастасії Заворотнюк залишилось жити всього кілька днів. Саме тому до московської лікарні приїхали її чоловік Петро Чернишов та мама Валентина. Медики не дають жодних прогнозів на одужання Анастасії Заворотнюк, а Разін повідомляє, що це остання стадія.

"У Польщі все прискорилося. Все блискавично розвивається, порятунку практично немає. Вона зараз в комі, без свідомості, нікого туди не допускають, крім чоловіка. Я вчора подзвонив лікарям, які їй допомагають, запитав, чи можна її навідати? Кажуть, що ні, бо її ввели вчора в штучну кому, на жаль, їй залишилося жити кілька днів. Всі можливі методи лікування вона пройшла, але почалася остання стадія – набряк мозку. На жаль, лікарі тут безсилі", – заявив Андрій Разін.

Також продюсер додав, що причиною хвороби Анастасії Заворотнюк могла стати процедура з використанням стовбурових клітин. Такий метод омолодження випробувала і Жанна Фріске, яка померла від раку у 2015 році. Як і Завортнюк, вона почала боротись із недугою після народження дитини.

Пам'ятаю, ще років 15 тому вона мені говорила: "Ти не пробував стовбурові клітини? Нова методика омолодження, продовжує життя, за нею майбутнє". Тоді це було модно, багато артистів, зокрема, і Жанна Фріске, цим захоплювалися, хотіли бути вічно молодими,

– додав Андрій Разін.

Що сталось із Анастасією Заворотнюк?

Ще на початку серпня 2019 року російські ЗМІ повідомляли, що Анастасія Заворотнюк має рак мозку. За неофіційними даними, про недугу акторка довідалась після народження доньки Міли, у жовтні 2018 року. Розголошувати цю інформацію та деталі лікування вона не захотіла.

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Сусідка Анастасії Заворотнюк розповіла журналістам, що зірка "Моя прекрасна няня" помітно погладшала. Перед госпіталізацією її мама зізналась, що акторка завжди скаржиться на мігрені.

Чесно кажучи, навіть не впізнала її. Адже вона завжди худенька була, як статуеточка. А тут така повна, зовсім інша людина. І волосся її розкішного ніби немає, косиночка на голові. Це все від ліків. Зараз, начебто, поклали в лікарню. А до цього, влітку, вдома була. Але в селищі її майже не бачили, я думала, в Америку до доньки полетіла. Але потім бачу, Валя плаче постійно. У Насті, каже, сильно голова болить, спати не може, – розповіла жителька села Крекшино.

Курс лікування Анастасія Заворотнюк проходила у Польщі. Саме там стан акторки погіршився, а рідні перевезли її до Москви. Водночас представники зірки не підтверджують резонансні новини про рак. Директор Анастасії Заворотнюк Марина Потапова заявила, що ніякого захворювання немає, а акторка просто насолоджується материнством.

"Діагнозу рак мозку у неї немає. Дайте їй спокійно насолодитися материнством! Довгоочікувана дитина – це таке щастя", – заявила Марина Потапова. передає "Новое время".