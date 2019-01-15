"Залізна леді" теж танцює: Вікторія Бекхем показала кумедне відео

944 Читать новость на русском
Вікторія Бекхем показала енергійний танець
Вікторія Бекхем показала енергійний танець / Instagram / @victoriabeckham

Дружина екс-футболіста Девіда Бекхем – Вікторія – завжди виглядає досить стримано, за що її у мережі називають "залізною леді". Однак дизайнерка полюбляє розважатись, що продемонструвала на своїй сторінці в Instagram.

Всі прихильники Вікторії Бекхем вже звикли до того, що зірка вкрай стримано поводиться на публіці. Навіть перед фотографами дизайнерка здебільшого не посміхається, а у блозі тільки зі своєю донечкою Харпер зрідка демонструє усмішку. Однак така "залізна леді" теж вміє розважатись. 

Читайте також: Як дві краплі: фото дівчини Брукліна Бекхема порівняли з його зірковою мамою

У блозі Вікторії Бекхем з'явилось відео, на якому видно, як вона з перукарем Кеном Пейвсом і актрисою Едріенн Воррен кумедно танцюють. Ритмічними рухами зірка здивувала та розсмішила очевидців. 

Так розважились сьогодні,
– зазначила Вікторія Бекхем. 

На такий танок дружину Девіда Бекхема надихнув біографічний мюзикл про Тіну Тернер, який подружжя переглянуло. Одразу після постановки Вікторія, мабуть, захотіла взяти хореографічний майстер-клас у зірки мюзиклу – Едріенни Воррен. Компанію запальним брюнеткам склав зірковий перукар. 

"Вікторія посміхається!" – здивовано прокоментував ролик один з користувачів мережі. Загалом кумедне відео отримало понад сто тисяч вподобань, що може свідчити про його успіх в мережі. 

Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Назад у минуле: як голлівудські зірки виглядали 10 років тому
сьогодні 10:54 Назад у минуле: як голлівудські зірки виглядали 10 років тому
1276
Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років
15 січня 21:01 Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років
1490
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
15 січня 17:08 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 955
Найцікавіші події 2019 року: афіша концертів у Києві
15 січня 14:28 Найцікавіші події 2019 року: афіша концертів у Києві
224
Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги
15 січня 13:00 Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги
Уляна Корицька 1156
Тіна Кароль знайшла "чоловіка своєї мрії": фоторепортаж з концерту у Львові
14 січня 20:41 Тіна Кароль знайшла "чоловіка своєї мрії": фоторепортаж з концерту у Львові
Анастасія Манюхіна 18160
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук