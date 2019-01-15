"Залізна леді" теж танцює: Вікторія Бекхем показала кумедне відео

Дружина екс-футболіста Девіда Бекхем – Вікторія – завжди виглядає досить стримано, за що її у мережі називають "залізною леді". Однак дизайнерка полюбляє розважатись, що продемонструвала на своїй сторінці в Instagram.

Всі прихильники Вікторії Бекхем вже звикли до того, що зірка вкрай стримано поводиться на публіці. Навіть перед фотографами дизайнерка здебільшого не посміхається, а у блозі тільки зі своєю донечкою Харпер зрідка демонструє усмішку. Однак така "залізна леді" теж вміє розважатись.

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У блозі Вікторії Бекхем з'явилось відео, на якому видно, як вона з перукарем Кеном Пейвсом і актрисою Едріенн Воррен кумедно танцюють. Ритмічними рухами зірка здивувала та розсмішила очевидців.

Так розважились сьогодні,

– зазначила Вікторія Бекхем.

На такий танок дружину Девіда Бекхема надихнув біографічний мюзикл про Тіну Тернер, який подружжя переглянуло. Одразу після постановки Вікторія, мабуть, захотіла взяти хореографічний майстер-клас у зірки мюзиклу – Едріенни Воррен. Компанію запальним брюнеткам склав зірковий перукар.

"Вікторія посміхається!" – здивовано прокоментував ролик один з користувачів мережі. Загалом кумедне відео отримало понад сто тисяч вподобань, що може свідчити про його успіх в мережі.