Залізний рай: як виглядає гігантський спортзал вдома у Двейна Джонсона – фото
Американський актор Двейн Джонсон на прізвисько "Скала" став найбільш високооплачуваним актором планети за версією журналу Forbes.
За даними видання, за останній рік він заробив 89,4 мільйонів доларів. Не в останню чергу, завдяки успішному прокату чергової частини "Форсажу", яка вийшла на великі екрани напередодні.
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На своїх сторінках у соцмережах актор та відомий реслер часто демонструє, як йому вдається тримати себе у відмінній спортивній формі.
Він тренується у поїздках та на знімальному майданчику, проте найбільше захоплення викликає домашній спортзал Двейна Джонсона, який актор лагідно називає "Залізний рай" (Iron Paradise).
Одна з качалок займає величезну площу на території його маєтку у Маямі.
Маєток Двейна Джонсона у Маямі
Тут є тренажери, які можна не знайти у звичайних спортзалах, але, за словами самого Джонсона, рельєфністю свого тіла він завдячує не підніманню штанг чи гантелей, а кардіотренуванням.
Тренування Двейна Джонсона у власному спортзалі: дивіться фото
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