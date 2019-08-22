Залізний рай: як виглядає гігантський спортзал вдома у Двейна Джонсона – фото

Американський актор Двейн Джонсон на прізвисько "Скала" став найбільш високооплачуваним актором планети за версією журналу Forbes.

За даними видання, за останній рік він заробив 89,4 мільйонів доларів. Не в останню чергу, завдяки успішному прокату чергової частини "Форсажу", яка вийшла на великі екрани напередодні.

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На своїх сторінках у соцмережах актор та відомий реслер часто демонструє, як йому вдається тримати себе у відмінній спортивній формі.

Він тренується у поїздках та на знімальному майданчику, проте найбільше захоплення викликає домашній спортзал Двейна Джонсона, який актор лагідно називає "Залізний рай" (Iron Paradise).

Одна з качалок займає величезну площу на території його маєтку у Маямі.



Маєток Двейна Джонсона у Маямі

Тут є тренажери, які можна не знайти у звичайних спортзалах, але, за словами самого Джонсона, рельєфністю свого тіла він завдячує не підніманню штанг чи гантелей, а кардіотренуванням.

Тренування Двейна Джонсона у власному спортзалі: дивіться фото

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