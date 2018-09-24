Замінник хутра рятує від жорстокості, – Джамала висловилася щодо прав тварин

Українська співачка Джамала, яка є улюбленицею багатьох українців, відверто розповіла, що вважає кращим відмовлятися від натурального хутра на користь штучного.

Українська співачка заявила, що не планує когось осуджувати за їхній вибір, але для себе вона вирішила, що це все надлишки. Про це Джамала розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка зізналася, що сама не вегетаріанка, а також 10 років тому купила собі натуральну шубу, яку одягала разів 5.

"Не знаю, що це було, навіщо мені знадобилася шуба – загадка. Заради понту? Заради тепла? Уже й не скажу точно. Пам'ятаю, що таки справді трохи тепло було якийсь час, альтернативи я не бачила або погано шукала", – написала Джамала.

На її думку, людина придумує сама собі "обмеження і поняття шику".

Але всі ці "надмірності" легко можна замінити і не витрачати на них життя. От якби нам ще в дитинстві показували процес виробництва шуби! Все ніби справедливо, якби не ці самі "надлишки", в яких людина не знає міри і вже не просто вбиває заради тепла і їжі тварину, яке зустрів на полюванні, тепер вона розводить тисячі ферм. А все чому? Тому що з'явилися мільйон людей, які будь-що хочуть шиканути. У наше століття так просто знайти замінники хутра. І що поганого, якщо цей замінник рятує нас від зайвої жорстокості? Часто чула в дитинстві, що шуба – це мрія кожної дівчинки, дівчини, жінки ... Чому?

– заявила співачка.