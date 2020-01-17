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Замість Деніела Крейга: наступний Джеймс Бонд може бути темношкірим, але точно не жінкою

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Деніел Крейг у ролі Джеймса Бонда / IMDb

Навесні 2020 року на великий екран вийде ювілейний, двадцять п'ятий, фільм про культового агента 007. Раніше в мережі з'являлися чутки, що після Деніела Крейга, який вп'яте і востаннє зіграє легендарного героя, зіркою бондіани стане жінка. Однак продюсер франшизи впевнено заперечила чутки.

Про те, що після Деніела Крейга агента 007 знову гратиме чоловік, а не жінка, продюсер стрічки Барбара Брокколі заявила під час бесіди з представниками видання Variety.

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За її словами, колрі шкіри головного героя не матиме ніякого значення, однак роль Джеймса Бонда повинен виконувати саме чоловік.

Він може бути будь-якого кольору, але він повинен бути чоловіком. Я вірю, що ми повинні створювати нових персонажів для жінок – сильних жіночих персонажів. Але я точно не зацікавлена ​​в тому, щоб давати виконувати чоловічу роль жінці. Я думаю, жінок можна розкрити набагато цікавіше,
– заявила Барбара Брокколі.

Нагадаємо, вперше чутки про те, що Деніел Крейг покидає бондіану з'явилися в травні 2019 року. Саме через заяву актора, в якій він зазначив, що готовий віддати роль жінці, іноземні ЗМІ вибухнули новинами про кардинальні зміни у бондіані. Вже в липні того ж року в мережі з'явилася інформація, що роль Джеймса Бонда зіграє Лашана Лінч. В листопаді Крейг підтвердив, що більше не повернеться до ролі агента 007, а також зізнався, що планував покинути франшизу ще до зйомок у фільм "007: Не час помирати", проте пояснив, чому змінив своє рішення.

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Джеймс Бонд
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