Замість фіалки, сенполія розцвіла: вчені знайшли "ляп" у кліпі гурту KAZKA на пісню "Плакала"

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KAZKA – Плакала
KAZKA – Плакала / Скріншот з відео

Лише два місяці тому український гурт KAZKA презентував відеокліп на пісню "Плакала", який набрав близько 56 мільйонів переглядів. Крім того, пісня потрапила у Топ-10 популярних пісень міжнародного чарту Shazam. Однак вчені Національного науково-природничого музею НАН України помітили "ляп" у новому відео.

Про це йдеться на офіційній сторінці музею в Facebook.

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Приспів пісні розпочинається зі слів "Поплакала і знов фіалка розцвіла". Але вчені заявили, що на екрани потрапила "трішки не та фіалка".

Зіркою кліпу стала сенполія, вона ж узамбарська фіалка, яка навіть не належить до родини фіалкових! Вона представляє геснерієві, види яких не зростають у дикому стані в Україні,
– наголошується у повідомленні.

Так, за словами біологів, сенполія зростає у Африці, а зустріти її можна поблизу водоспадів та річок Танзанії та Кенії.

kazka
Солістка гурту KAZKA / Instagram @kazka.band

KAZKA
Солістка гурту KAZKA / Instagram @kazka.band

Пісня "Плакала" гурту KAZKA: дивіться відео

 

Теги: LifeStyle Музика Курйозні новини
Джерело: Lifestyle
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