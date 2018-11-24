Замість фіалки, сенполія розцвіла: вчені знайшли "ляп" у кліпі гурту KAZKA на пісню "Плакала"
Лише два місяці тому український гурт KAZKA презентував відеокліп на пісню "Плакала", який набрав близько 56 мільйонів переглядів. Крім того, пісня потрапила у Топ-10 популярних пісень міжнародного чарту Shazam. Однак вчені Національного науково-природничого музею НАН України помітили "ляп" у новому відео.
Про це йдеться на офіційній сторінці музею в Facebook.
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Приспів пісні розпочинається зі слів "Поплакала і знов фіалка розцвіла". Але вчені заявили, що на екрани потрапила "трішки не та фіалка".
Зіркою кліпу стала сенполія, вона ж узамбарська фіалка, яка навіть не належить до родини фіалкових! Вона представляє геснерієві, види яких не зростають у дикому стані в Україні,
– наголошується у повідомленні.
Так, за словами біологів, сенполія зростає у Африці, а зустріти її можна поблизу водоспадів та річок Танзанії та Кенії.
Солістка гурту KAZKA / Instagram @kazka.band
Солістка гурту KAZKA / Instagram @kazka.band
Пісня "Плакала" гурту KAZKA: дивіться відео