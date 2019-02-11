Замість Греммі: Тейлор Свіфт пропустила церемонію та відправилась у Лондон з коханим

Знаменита американська співачка Тейлор Свіфт пропустила престижну премію Греммі 10 лютого, на яку була номінована в одній з категорій. Артистка віддала перевагу кінопремії BAFTA у Лондоні, яка відбувалась в той же день.

На церемонію нагородження BAFTA-2019 Тейлор Свіфт відправилась в компанії свого коханого Джо Елвіна, який представляв на премії фільм "Фаворитка", що був номінований у семи категоріях.

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На червону доріжку пара так і не потрапила, але журналісти встигли їх сфотографувати після афтерпаті Vogue x Tiffany Fashion & Film, коли Тейлор і Джо за руку йшли з вечірки. Для урочистої події зірка одягнула ніжно-блакитну сукню від Stella McCartney з глибоким декольте, поверх якого одягнула блакитне пальто, в той час як її обранець приміряв класичний смокінг.



Тейлор Свіфт і Джо Елвін на афтерпаті BAFTA / Getty Images



Тейлор Свіфт на афтерпаті BAFTA / Getty Images

Про відсутність Тейлор Свіфт на церемонії Греммі-2019 в Лос-Анджелесі стало відомо 7 лютого – за 3 дні до самої музичної премії. Співачка, яка була номінована на "Найкращий вокальний поп-альбом", все ж вирішила підтримати свого коханого у Лондоні. Окрім неї музичну церемонію Греммі пропустила й інша відома виконавиця – Аріана Гранде, якій заборонили заспівати на сцені нову пісню 7 Rings з її останнього альбому Thank U, Next. Співачка зі скандалом вирішила відмовитись від присутності на премії, на якій 10 лютого її відзначили нагородою за "Найкращий вокальний поп-альбом".