Замість Греммі: Тейлор Свіфт пропустила церемонію та відправилась у Лондон з коханим

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Тейлор Свіфт на афтерпаті BAFTA
Тейлор Свіфт на афтерпаті BAFTA / Instagram / @taylorswift

Знаменита американська співачка Тейлор Свіфт пропустила престижну премію Греммі 10 лютого, на яку була номінована в одній з категорій. Артистка віддала перевагу кінопремії BAFTA у Лондоні, яка відбувалась в той же день.

На церемонію нагородження BAFTA-2019 Тейлор Свіфт відправилась в компанії свого коханого Джо Елвіна, який представляв на премії фільм "Фаворитка", що був номінований у семи категоріях.

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Допис, поширений Taylor Swift (@taylorswift)

 

На червону доріжку пара так і не потрапила, але журналісти встигли їх сфотографувати після афтерпаті Vogue x Tiffany Fashion & Film, коли Тейлор і Джо за руку йшли з вечірки. Для урочистої події зірка одягнула ніжно-блакитну сукню від Stella McCartney з глибоким декольте, поверх якого одягнула блакитне пальто, в той час як її обранець приміряв класичний смокінг.

Тейлор Свіфт і Джо Елвін
Тейлор Свіфт і Джо Елвін на афтерпаті BAFTA / Getty Images

Тейлор Свіфт і Джо Елвін
Тейлор Свіфт на афтерпаті BAFTA / Getty Images

Про відсутність Тейлор Свіфт на церемонії Греммі-2019 в Лос-Анджелесі стало відомо 7 лютого – за 3 дні до самої музичної премії. Співачка, яка була номінована на "Найкращий вокальний поп-альбом", все ж вирішила підтримати свого коханого у Лондоні. Окрім неї музичну церемонію Греммі пропустила й інша відома виконавиця – Аріана Гранде, якій заборонили заспівати на сцені нову пісню 7 Rings з її останнього альбому Thank U, Next. Співачка зі скандалом вирішила відмовитись від присутності на премії, на якій 10 лютого її відзначили нагородою за "Найкращий вокальний поп-альбом".

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Теги: LifeStyle Музика Мода Grammy BAFTA Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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