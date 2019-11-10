Замість пігулок вирішила покурити CBD, – Alina Pash розповіла, як ледь не потрапила за ґрати

Українська співачка Alina Pash приголомшила прихильників відвертою заявою. Реперка пригадала історію, як вона ледь не потрапила до в'язниці в Ізраїлі.

Про інцидент вокалістка розповіла у програмі "Світське життя". За словами Alina Pash, мандрівки в інші країни – це одне із її спільних захоплень з чоловіком. Однак поїздка з коханим до Ізраїля ледь не обернулась для реперки арештом.

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"Подорожувати – моя пристрасть. Крім Америки, були зараз в Ізраїлі, побували в Тель-Авіві, Єрусалимі. В Єрусалимі мене ледь не забрали до поліцейського відділку". – поділилась Alina Pash.

Причиною для затримання стало вживання наркотичних препаратів, які заборонені в Ізраїлі. Alina Pash зізналась, що хотіла розслабитись, тому курила CBD — природний екстракт канабісу або коноплі. Українка була переконана, що не порушує закони держави, однак помилилась і ледь не потрапила за ґрати.

Є така штука, як CBD. Це травка, але без ТГК (тетрагідроканнабінол, – ред.), яка не дурманить, а розслабляє. Вона легальна у багатьох країнах. Але не в Єрусалимі. В Тель-Авіві так. Я замість пігулок вирішила покурити собі CBD, тому що вона легальна в Тель-Авіві нібито. Але, виявилося, що ні. Мене ледь не забрали до поліцейського відділку,

– розповіла відверто реперка.

Хто така Alina Pash?Співачка, яка змалку брала участь у регіональних музичних фестивалях. У 2012 році Аліні Паш вдалось пройти кастинг та стати учасницею гурту Real O, пізніше – в "Гарячий шоколад". Окрім цього, артистка працювала бек-вокалісткою "С.К.А.Й." та Ірини Білик. Проте довго підпрацьовувати Аліні Паш не довелось: співачка розпочала будувати сольну кар'єру, створюючи кавер-версії знаменитих хітів.



Знаковим рішенням для дівчини стала участь в проєкті "Х-Фактор". У 6 сезоні яскрава Аліна Паш поборолась за перемогу та посіла третє місце у шоу. Після цього артистку почали впізнавати на вулицях, а вона почала записувати авторські пісні під іменем Alina Pash. У її дебютний альбом ввійшли 10 композицій: Malyy Pintea, Bosorkanya, Bitanga, Techiya, Slukhay, Tamagotchi, Oigaigai, Pintea, Til'ky vverh, Seredyna.