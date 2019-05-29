Замість сцени – Верховна Рада: зірки, що вирішили піти у політику

Це схоже на новий тренд – із артиста йти у політику. Схоже, чимало зірок із блакитного екрану вирішили спробувати себе в кардинально іншій площині. Які селебриті вже оголосили про рішення стати політиком чи політикинею, читайте у матеріалі журналістів LifeStyle 24.

Дедалі більше українських представників і представниць шоу-бізнесу вирішили йти у політику. Спершу заяву про створення політичної партії заявив Святослав Вакарчук – на сьогодні, ми вже знаємо основні обличчя із його партії "Голос". Сьогодні ж схожою заявою здивувала прихильників співачка Оля Полякова.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук 16 травня 2019 року представив власну партію "Голос", з якою планує йти на парламентські вибори. Наразі до політичної сили входять лише кілька членів. Проте, музикант закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".



Святослав Вакарчук йде на парламентські вибори із партією "Голос"

За словами Вакарчука, він йде у політику аби почати справжні зміни в Україні, яких вимагає народ. Лідер партії "Голос" наголосив, що пріоритет для її засновників – змінити правила гри в українській політиці та відійти від старої системи. Наразі партія перебуває у процесі реєстрації.

Оля Полякова

Полякова заявила про створення жіночої партії під час доповіді на Форумі Жіночого Партнерства за підтримки громадської організації "Ділові Українські Жінки".

За її словами, нова політична сила не буде представлена на дострокових виборах до Верховної Ради цього року. Оля закликала жінок до об'єднання, метою якого є боротьба з гендерним шовінізмом в країні і депопуляцією українського народу. Співачка додала, що буде формувати команду особисто.

А також додала, що її мета – "зібрати сильну і талановиту команду жінок, яким я зможу довіряти і з якими ми досягнемо мети тоді, коли будемо до цього готові, а не потрапити до парламенту будь-якою ціною".

Віктор Павлік

Ім'я українського артиста Віктора Павліка може з'явитися в списках членів нової партії "Стабільність" на прийдешніх виборах до Верховної Ради. Очолить її колишній кандидат в президенти України з Маріуполя Василь Журавльов. Таку інформацію і справді підтвердили представники Павліка.



Віктор Павлік теж випробує свої сили на парламентських виборах

Сам артист завявив лише те, що точно підтримуватиме цю партію у Верховній Раді, навіть, якщо не пройде до неї.