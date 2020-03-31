Замість Євробачення – лікарня: у Нідерландах створили особливий центр для хворих на коронавірус

Весь світ об'єднався у боротьбі з коронавірусом. Мільйонні пожертви, кутюрні маски та халати для медиків – волонтерами стає чи не кожен. До благодійної ініціативи долучились і представники Євробачення-2020.

Оскільки через пандемію коронавірусу грандіозне вокальне шоу вирішили скасувати, приміщення, в яких планували зустрічати гостей, передали під госпіталь. Як повідомляє нідерландське видання NLTimes, мова йде про цілий комплекс у Роттердамі, до якого входить багатоцільова арена Ahoy.

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За даними журналістів, приміщення вже почали оснащувати для прийому перших хворих на COVID-19. Станом на 30 березня там встановили 88 ліжок. Їх кількість можуть збільшити до 680, якщо в цьому буде необхідність. Повідомляється, що в приміщеннях комплексу будуть приймати тих інфікованих коронавірусом, які потребують нагляду лікарів.

Окрім цього, представники Євробачення-2020 планують за лічені дні облаштувати окремі 4 зали і арену. Одне приміщення планують виділити тим людям, які не хворіють на коронавірус та потребують допомоги медиків. Таким чином ініціатори проєкту хочуть розвантажити шпиталі, які переповнені пацієнтами.



Комплекс, де мало відбутись Євробачення-2020 / Пресслужба

Подібне рішення прийняли і представники Каннського кінофестивалю: приміщення під подію тимчасово вирішили виділити безхатькам та безпритульним тваринам. При вході людям вимірюють температуру, щоб не було поширення коронавірусу. За словами волонтерів, за добу до них приходять 50-70 безпритульних.