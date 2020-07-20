Місяць тому 21-річний фотограф Бруклін Бекхем освідчився коханій Ніколі Пельтц. Поки наречені готуються до весілля, публіка обговорює майбутнє зіркове одруження. Екскохана хлопця Лексі Пантера неоднозначно відреагувала на рішучий крок колишнього й запевнила, що він незрілий для шлюбу.

В інтерв'ю для видання The Sun 31-річна танцівниця Лексі Пантера прокоментувала заручини колишнього бойфренда Брукліна Бекхема. Зі знаним підкорювачем сердець дівчина зустрічалася близько року. На той час хлопець жив на два міста – літав з Нью-Йорка до Лондона, а вона будувала кар'єру в Лос-Анджелесі. Проте продовженню їхнього роману завадила не лише відстань, а й несерйозне ставлення Брукліна до стосунків.

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"Якщо говорити відверто, ці стосунки я ніколи не сприймала серйозно. Різниця у віці була суттєвою проблемою. Можу відразу сказати, що він трохи незрілий", – пояснила Лексі Пантера. Танцівниця також переконана, що йому варто ретельніше підбирати не лише коханих, а й друзів.

Заручини Брукліна Бекхема з 25-річною акторкою Ніколою Пельтц стали для дівчини справжнім шоком. Вона не приховувала свого здивування від того, що фотограф наважився створити сім'ю з коханою всього після 9 місяців роману. Вона досі впевнена, що син Бекхемів – ловелас.

Цього ніхто не очікував, і, чесно кажучи, Бруклін не готовий до цього. Він занадто молодий і занадто незрілий. Я не знаю, чому він закохується кожні кілька хвилин. У його стосунках немає послідовності. У нього нова дівчина кожен місяць, тому дивно, що він прагне одружитися,

– зізналась Лексі Пантера.

У той же час екскохана Брукліна зізнається, що за 12 місяців стосунків вони жодного разу не говорили про заручини. Вона б не стала одружуватися з сином зіркових батьків, адже все, що він міг здобути, – це гроші від своєї родини.