Заощадила майже вдвічі: скільки Меган Маркл витратила на гардероб у 2019 році

Після того, як Меган Маркл стала частиною королівської сім’ї, зовнішній вигляд і дрес-код для неї стали чи не на першому місці під час офіційних виходів. Модні експерти підрахували витрати на гардероб герцогині Сассекської, і повідомили, що цьогоріч вона надавала перевагу демократичним маркам, заощадивши чималу суму.

Меган Маркл часто потрапляла під шквал критики через шалені суми, які вона витрачала на щоденні образи. Під час офіційних виходів експерти пильнують за кожною деталлю образу, аби підрахувати вартість гардеробу представниці королівської родини.

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Так, Меган Маркл 2019 року значно заощадила, у порівнянні з минулорічними витратами на вбрання. Всі образи на офіційних виходах коштували 211 700 фунтів стерлінгів – близько 6 мільйонів гривень. Варто зауважити, що ця сума зменшилася вдвічі.

2018 вартість "аутфітів" герцогині Сассекської становила понад 400 тисяч фунтів стерлінгів – 12 мільйонів гривень. Стилісти Меган зважили на критику і скоротили витрати, надаючи перевагу демократичним маркам.

Найдорожчим образом герцогині було визнане вбрання, в якому вона з'явилася на прийомі в посольстві Великобританії під час королівського туру в Марокко. Шовкова сукня кремового кольору від Dior на замовлення, клатч, туфлі і ювелірні прикраси обійшлися більш ніж у 90 тисяч фунтів стерлінгів – 2,6 мільйона гривень.



Найдорожче вбрання Меган Маркл / Vogue

Цьогоріч модна платформа Lyst назвала Меган Маркл найвпливовішою модницею 2019. Вона проявила свої знання у сфері моди, ставши гостьовим редактором вересневого випуску британського журналу Vogue. П'ять різних вбрань, які герцогиня Сассекська одягла у королівському турі в Південній Африці, на 45 відсотків збільшили кількість пошукових запитів про стиль. Завдяки ефектним образам Меган Маркл значно зросли продажі тих дизайнерів, речі яких вона обирала для публічних виходів.



Меган Маркл під час туру Африкою / Getty Images