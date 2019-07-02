Запальна білявка Марго Роббі: топ-10 вражаючих фактів про акторку, яких ви не знали раніше

Австралійська актриса Марго Роббі, яка стала однією з найзатребуваніших актрис Голлівуду сьогодні, 2 липня, святкує 29-річчя. Марго Роббі називають "голлівудською Попелюшкою". В Америці вона зробила блискучу кар'єру, тож про неї тепер знає кожен поціновувач хорошого кіно.

В честь дня народження акторки LifeStyle 24 розповість вам найцікавіші факти з життя Марго Роббі.

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Як Марго Роббі отримала свою першу головну роль?

У 2012 році Марго поїхала до Англії, де отримала запрошення на прослуховування в Нью-Йорку. Дівчина хотіла спробувати себе в кадрі зі знаменитим Леонардо Ді Капріо. За сюжетом Марго повинна грати його дружину.



Кадр з фільму "Вовк з Волл Стріт"

Під час пробів досвідчений актор багато імпровізував, втім і Роббі не покидала позицій: коли Ді Капріо запропонував їй його поцілувати, вона дала гучний ляпас по лиці, хоча в сценарії цього не було. Винахідливість дівчини підкорила режисера Мартіна Скорсезе, тож він одразу запропонував Марго бажану роль.

Для ролі у фільмі "Я, Тоня" Марго Роббі навмисне набирала зайві кілограми

Марго Роббі отримала головну роль не сексуальної блондинки, а скандально відомої фігуристки Тоні Хардінг, яка напала на суперницю Ненсі Керріган на чемпіонаті США в 1994 році. Фільм заснований на реальних подіях, тож Марго довелося змінити зовнішність і набрати зайві 4 кілограми.

Під час зйомок байопіка одну з найкрасивіших та найсексуальніших актрис планети просто неможливо було впізнати. У 2018 році актриса була номінована на Оскар в категорії "Найкраща жіноча роль", однак бажану статуетку Роббі так і не отримала, поступившись місцем 60-річній Френсіс Макдорманд, яка зіграла головну роль у фільмі "Три білборда за межами Еббінга, Муссурі".



Марго Роббі у фільмі "Я, Тоня" / Vogue

Прихильниця екологічного життя

"Я виросла на воді, яку збирали в резервуари. Я знаю цінність кожної краплі. Основи сортування відходів, боротьба з бездумною перевитратою енергії – частина моєї ДНК. Я давним-давно відмовилася від використання поліетиленових пакетів, а з того часу, як я живу в Лос-Анджелесі, я їжджу на електрокарі", – зазначила Марго Роббі в одному зі своїх інтерв'ю.



Марго Роббі виступає за екологічний спосіб життя / Elle

Акторка вміє доїти корову

Марго росла на фермі разом з бабусею та дідусем, тож навчилася колоти дрова та доїти корову. Сьогодні Марго згадує свій дитячий досвід життя в селі зі сміхом, адже виконуючи важку фізичну працю, дівчинка завжди мріяла стати відомою та знаменитою.

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Критикує нав'язливість материнства

Марго Роббі неодноразово заявляла журналістам і шанувальникам, що не готова до дітей, і в одному зі своїх інтерв'ю вона в черговий раз про це повідомила. У розмові з журналістами видання Radio Times актриса зізналася, що втомилася від постійних питань на тему майбутнього материнства, яке суспільство нав'язує всім заміжнім жінкам.

Мене шалено дратують прийняті соціальні норми: мовляв, якщо ти заміжня, значить, прийшов час і про дитину задуматися. Не потрібно нічого нікому нав'язувати. Я стану мамою тоді, коли сама вважатиму за потрібне,

– заявила Марго.

Марго Роббі стане лялькою Барбі на екранах

Повнометражний ігровий фільм "Барбі" покаже історію найвідомішої ляльки у світі на ім’я Барбі, яка живе в реальному світі серед людей. Але після казкового життя у Барбіленді її виганяють і вона зустрічається віч-на-віч з жорстоким і раніше невідомим їй світом. Барбі починає розуміти, що головною цінністю є не пластикова краса, а унікальність.



Марго Роббі зіграє ляльку Барбі​

В житті Марго така ж розбишака, як і Харлі Квін

Знаменитість під час зйомок фільму "Загін самогубців" робила татуювання колегам на знімальному майданчику. За її словами, тоді таких татуювань було зроблено понад п'ятдесят! Найбільше запам'яталися смайлики на великих пальцях ніг, які Марго з задоволенням робила не лише на знімальному майданчику, але й телеведучим у прямих ефірах, куди її запрошували.



Постер з фільму "Загін самогубців"

Спочатку акторка відмовилася від ролі Єлизавети I

Перш, ніж виконати роль величної королеви Єлизавети І, Марго відмовилася від цієї ролі. За її словами, у неї не було ні університетської, ні театральної освіти, тож вона не зможе виконати таку важливу роль. Вона зазначила, що роль Єлизавети І може виконати та акторка, яка має велику театральну базу, втім завдяки проханням режисерів австралійська акторка таки погодилася на таку серйозну роль.



Марго Роббі у ролі Єлизавети I

Що цікаво, на зйомках фільму, які тривали не один день та не один тиждень, Марго Роббі та Сірша Ронан побачилися лише один раз. Це був останній знімальний день Марго, і перший знімальний день Сірші. Дві акторки, які зіграли головні ролі у фільмі "Марія – королева Шотландії" були номіновані на премію Оскар за "Найкращу роль другого плану", однак доля їм не усміхнулася, тож поки обоє ще в очікуванні свого зіркового часу.

Знаменитість відмовилася у зйомці Playboy

За життя засновник найвідомішого чоловічого журналу Playboy запропонував Марго Роббі зйомку у журналі, на що актриса категорично відмовилася. Актриса також зізналася, що жаліє про інтимну сцену з Леонардо Ді Капріо, незважаючи на те, що він її кумир.



Марго Роббі проти відвертих фото, які не несуть жодного сенсу / The Pictures

Марго Роббі "відшила" принца Гаррі

До початку стосунків з Меган Маркл, принцу Гаррі журналісти приписували роман з Марго Роббі. Гаррі і Марго зустрілися на новосіллі у спільних подруги Сьюкі Уотерхаус. Гаррі проявляв цікавість до Марго, але акторка була не лише байдужою до принца, але ще й не одразу впізнала в ньому представника королівської сім'ї.

Він був дуже ображений. На ньому не було корони, тому я й гадки не мала, що це принц,

– сказала Роббі в одному зі своїх інтерв'ю.

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