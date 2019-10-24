Запальна Дуа Ліпа похизувалася фігурою у тизері нового кліпу: відео

Британська співачка албанського походження Дуа Ліпа повернулася в інстаграм, де у своїй першій публікації анонсувала вихід нового відеокліпу на пісню Don't Start Now.

На своїй сторінці в інстаграмі Дуа Ліпа опублікувала два короткі фрагменти з майбутнього кліпу.

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З роликів видно, що у відео зі запальною піснею Don't Start Now албанська красуня станцює на кріслі і продемонструє звабливу фігуру. У кадрі співачка, яка днями змінила імідж і стала білявкою, з'явилася у жовтому боді з розрізами, чорних колготках і гостроносих туфлях на підборах.

"Скучили за мною?... Don't Start Now. Скоро!" – анонсувала Дуа Ліпа вихід нової пісні, яка увійде в її другий альбом.

Прем'єра відеокліпу Дуа Ліпи на пісню Don't Start Now запланована на 1 листопада 2019 року.