Запальна Дуа Ліпа похизувалася фігурою у тизері нового кліпу: відео
Британська співачка албанського походження Дуа Ліпа повернулася в інстаграм, де у своїй першій публікації анонсувала вихід нового відеокліпу на пісню Don't Start Now.
На своїй сторінці в інстаграмі Дуа Ліпа опублікувала два короткі фрагменти з майбутнього кліпу.
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З роликів видно, що у відео зі запальною піснею Don't Start Now албанська красуня станцює на кріслі і продемонструє звабливу фігуру. У кадрі співачка, яка днями змінила імідж і стала білявкою, з'явилася у жовтому боді з розрізами, чорних колготках і гостроносих туфлях на підборах.
"Скучили за мною?... Don't Start Now. Скоро!" – анонсувала Дуа Ліпа вихід нової пісні, яка увійде в її другий альбом.
Прем'єра відеокліпу Дуа Ліпи на пісню Don't Start Now запланована на 1 листопада 2019 року.
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