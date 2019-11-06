Запальна Дуа Ліпа вийшла на сцену в провокативному боді: фото та відео 18+

Британська поп-співачка Дуа Ліпа підкорила глядачів MTV EMA 2019. Артистка виступила на урочистій церемонії у провокативному боді, яке ледь прикривало оголене тіло зірки.

Хоч церемонія пройшла 3 листопада, у мережі не стихають розмови про надто відвертий образ Дуа Ліпи. Артистка запалила на головній сцені MTV European Awards в іспанській Севільї, засвітивши еротичне чорне боді, яке було подібне до купальника монокіні із вузькою стрічкою на грудях. Ще більшої сексуальності образу додавали стрінги, як могли побачити всі глядачі музичної премії. Чорні колготи зі смужкою та взуття на підборах завершили провокативний look Дуа Ліпи.

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Однак не тільки сексуальне вбрання запам'ятається учасникам MTV EMA. Дуа Ліпа презентувала нову пісню Don't Start Now, прем'єра якої відбулась у переддень премії. До ритмічного треку артистка підготувала сексуальну постановку, залучивши до шоу десятки струнких танцівниць. Всі дівчата були вбрані в жовті боді, тому Дуа Ліпа ефектно виділялась на їхньому фоні.

Я відкривала MTV EMA з Don't Start Now! Хочу подякувати всій моїй команді за те, що так невтомно працювали, щоб зробити цю ніч особливою. Масова мрія здійснилася... і справді це початок нового розділу!

– написала Дуа Ліпа, натякнувши на новий етап творчості.

Артистка вже поквапила анонсувати, що після такого епатажного та звабливого шоу її запросили відкривати ще одну церемонію. Дуа Ліпа виступить на American Music Awards, що пройде 24 листопада у Лос-Анджелесі.



Дуа Ліпа в Іспанії / Instagram / @dualipa



Сексуальний образ Дуа Ліпи / Instagram / @dualipa



Фото з репетиції Дуа Ліпи / Instagram / @dualipa



Репетиції до провокативного шоу Дуа Ліпи / Instagram / @dualipa

Дивіться відео сексуального виступу Дуа Ліпи на MTV EMA: 18+