Запальна Олівія Калпо похизувалась фігурою в купальнику: фото 18+

Популярна американська модель Олівія Калпо стала новою зіркою рекламної кампанії бренду Sports Illustrated Swimsuit. Манекенниця знялась у спекотній фотосесії, продемонструвавши свою фігуру в купальниках.

Олівія Калпо у 27 років може похизуватись чималим успіхом. Манекенниця не тільки співпрацює із популярними брендами і глянцями, але й очолила список найсексуальніших жінок світу за версією Maxim. Після цього Олівія Калпо отримала ще більшу популярність, а Sports Illustrated Swimsuit вдруге запросив її до співпраці.

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Для літньої реклами бренду Олівія Калпо засвітила сексуальні купальники білого, зеленого та чорного кольорів. Манекенниця приміряла три різні фасони пляжного вбрання, які підкреслили її ідеальні форми та пишні груди. Ще більшої сексуальності її образу додало зволожене тіло, на якому виднівся пісок.



Олівія Калпо в купальнику / Instagram / @oliviaculpo



Сексуальні фото моделі Олівії Калпо / Instagram / @oliviaculpo



Модель Олівія Калпо / Instagram / @oliviaculpo

Автором гарячої фотосесії була Жозефіна Клоф. Фотограф вже не вперше співпрацює з Олівією Калпо та минулого разу створила звабливі знімки моделі зі справжньою змією. Сексуальні світлини з'явились на сайті Sports Illustrated Swimsuit та приголомшили мережу красою і відвертістю.



Олівія Калпо / Instagram / @oliviaculpo

Хто така Олівія Калпо?

Свою модельну кар'єру вона розпочала у 2010 році, коли підписала контракт із бостонським агентством Maggy. Після перемоги на конкурсах краси "Міс США-2012" та "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо стала своєрідним національним героєм, а на її честь назвали вулиці у штаті Род-Айленд. У серпні 2017 року зірка відкрила сімейний ресторан, який має шалену популярність у штаті. Водночас Олівія Калпо у 27 років може похизуватись співпрацею із престижними брендами та глянцями.