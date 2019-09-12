Запальна сальса і колоритна Куба: Монатік підкорив мережу кліпом до пісні "Каждый раз"

Про новий кліп Монатіка на пісню "Каждый раз" заговорила ще кілька тижнів тому, коли артист опублікував перші кадри з Куби. Однак вже 12 вересня всі меломани могли побачити яскравий та запальний ролик до ритмічного треку.

Прем'єра кліпу відбулась на офіційному ютуб-каналі Монатіка. Зйомки ювілейного 10 ролика відбулись на кубинському острові Свободи, що символічно показали режисери завдяки запальним постановкам.

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"Ця відеоробота якраз про те, що ми намагаємося відшукати і придбати: про свободу. Свободу мислення, руху, свободу вибору. Неважливо, що зовні: руїни, тріщини, нетрі, розкіш чи лиск. Важливо, що всередині. У мрії є два види: неправильна, і та, що збувається. Щоб зрозуміти, яка з них ваша, потрібно постаратися знайти свободу, йти до неї. Не покладаючись і не спираючись ні на що, крім себе, своїх бажань і, хіба що, своєї тростини. І, цілком можливо, ти придбаєш набагато більше", – зазначив Монатік.

У новому кліпі можна побачити колоритні кубинські вулички та запальну сальсу. Окрім цього, Монатік показав у відео "Каждый раз" знаменитий особняк Josie Alonso House, згорілий театр, який є пам'яткою архітектури, приголомшливу набережну Малекон в Гавані.

Дивіться кліп Монатіка до пісні "Каждый раз": запальне відео

Монатік – "Каждый раз": текст пісні

При виде тебя все тает

Температура растет, знаешь

При виде тебя все тает

Температура растет, знаешь

По началу не понимал,

Был умом мал и любил спорить.

По ночам города гордо спят, а я с ними видимо в ссоре!

Ведь, если честно, контроль терять и речь терять так утомило

Но так каждый раз, каждый раз, так каждый раз,

Так каждый раз, так каждый раз

Когда ты проходишь мимо, милая,

Когда ты проходишь мимо, милая

Когда ты проходишь мимо

Приспів:

При виде тебя все тает

Температура растет, знаешь

При виде тебя все тает

Температура растет (растет), знаешь

Я горю, я горю не горюю

Ты так горяча

Я горю, я горю не горюю

Видно сгоряча

Лезут в голову

Мысли голые

При виде тебя все тает

Температура растет, растет, раз

Ты так горяча хоть бери проси врача, чтобы выручал

Кто такая я не пойму

И что ты себе позволяешь?

Я же думал просто уйду, а ты зачем с ног сшибаешь?

И, если честно, контроль терять и речь терять так утомило

Но так каждый раз, каждый раз, так каждый раз

Так каждый раз, так каждый раз

Когда ты проходишь мимо, милая

Так каждый раз, каждый раз

Когда ты проходишь мимо, милая

Каждый раз, каждый раз,

Каждый раз, так каждый раз,

Когда ты проходишь мимо

Я горю, я горю, не горюю

Ты так горяча

Я горю, я горю, не горюю

Видно сгоряча

Лезут в голову мысли голые,

Когда ты проходишь мимо, милая.

Я забываю куда шел

Плыву против течения

Когда ты проходишь мимо, милая

Понимаю, что нашел я на душу приключения.

Приспів