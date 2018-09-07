Запальний бойфренд Хайден Панеттьєрі вперше прокоментував їх роман: деталі

Екс-наречена боксера Володимира Кличка – 29-річна Хайден Панеттьєрі – дедалі більше привертає увагу західних ЗМІ. Її бойфренд Брайан Хікерсон вперше дав коментар журналістам щодо особистого життя.

Новий роман Хайден Панеттьєрі став чи не найбільш обговорюваною темою в Голлівуді. Після скасування заручин з українським боксером Володимиром Кличком вона поринула у стосунки з актором-початківцем Брайаном Хікерсоном. Нещодавно пара поїхала до рідного міста Хайден, де зірка познайомила свого запального бойфренда з друзями та родичами.

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Проте це знайомство не було радісним. Інсайдери західних ЗМІ заявили, що родичі Хайден Панеттьєрі стурбовані її романом. Все тому, що разом із Брайаном зірка вживає надто багато алкоголю, що може перерости у залежність. Вперше бойфренд акторки вирішив прокоментувати такі заяви у ЗМІ.

Хочу внести ясність: друзі і сім'я Хайден зовсім не турбуються за неї. Хайден щаслива і здорова, як і наші стосунки. Це наразі все, що я можу сказати. Будь ласка, поважайте наше приватне життя,

– заявив Брайан Хікерсон журналістам Access Online.

Варто зазначити, що родичі актора-початківця теж не в захваті від роману Хайден та Брайана. Під час знайомства із зіркою в родині розгорівся чималий скандал, який завершився бійкою. Правоохоронці, що прибули на місце інциденту, побачили Брайана, який бігав за своїм батьком з обрізаною пляшкою. Бойден Хайден Панеттьєрі та й сама акторка були напідпитку.

Нагадаємо, що Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі раптово вирішили скасувати свої заручини. Згодом акторку вперше побачили у супроводі актора-початківця Брайана Хікерсона. Під час побачення чоловік обіймав Хайден та тримав її за руку.



Згодом стало відомо, що Панеттьєрі виставила на продаж будинок в Нешвіллі, в якому вона жила з Володимиром Кличком. Мама акторки прокоментувала ситуацію, зазначивши, що її донька переживає нелегкі часи та зараз потребує перерви. Варто зазначити, що Хайден вирішила відпочити і від своєї маленької доньки – 3-річна Кайя-Євдокія наразі живе з Володимиром Кличком.