Запашні британські скони за годину: рецепт смачної випічки на сніданок

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Британські скони – рецепт булочок до сніданку
Британські скони – рецепт булочок до сніданку / bakingmad.com

У мережі набуває популярності британська випічка, яка має назву скон. Це невеличкого розміру булочки, що чудово смакують на сніданок з різноманітними джемами.

Традиційно цю страву готують у Шотландії та Південно-Західній Англії. Блогери переконують: достатньо однієї години, аби приготувати запашні британські булочки до сніданку. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поділитись рецептом випічки.

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Як приготувати британські скони: рецепт випічки

Британські скони – булочки, рецепт, як приготувати
Британські скони: рецепт булочок / BBC

Інгредієнти:
борошно пшеничне – 300 г,
масло вершкове холодне – 100 г,
розпушувач до тіста – 3 чайні ложки,
молоко – 100 мл,
яйце куряче – 1 шт.,
цукор – 4 ст. л.,
щіпка солі. 

Для приготування британських сконів просійте борошно через сито та перемішайте його з розпушувачем, дрібкою солі та цукром. Наріжте масло великими кубиками. Пальцями перемніть його разом з борошном. Отримана маса буде схожою на пісок. Цю процедуру можна замінити кухонним комбайном: в такому разі всипте все до чаші та перемішайте на середній швидкості. 

В окремій посудині збийте яйце та молоко. Вимішайте його з масляно-борошняною сумішшю. Готове тісто помістіть у холодильник на 15 хвилин. 

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Тісто розкатайте у лист товщиною 2 – 3 сантиметри. Виріжте скони (квадратні або круглі). Можна це зробити за допомогою спеціальних форм або ж звичайної склянки. 

Посудину для запікання застеліть пергаментом. Викладіть на нього скони та випікайте їх упродовж 15 – 20 хвилин при температурі 180 градусів. Булочки повинні бути золотистого кольору. Скони чудово смакують з джемами, вершками або сирковою масою. 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Рецепти десертів – рецепти приготування з фото Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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