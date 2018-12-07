Запечена картопля у вершковому соусі: простий рецепт гарніру

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Запечена картопля у вершковому соусі
Запечена картопля у вершковому соусі / sliceofkitchenlife.com

Приготувати картоплю можна по-різному. Смажений, варений, тушений чи печений овоч є улюбленим гарніром багатьох людей. Однак і звичайна картопля може смакувати зовсім по-іншому, якщо її запекти у запашному вершковому соусі.

Щодня українські господині вигадують, чим здивувати своїх рідних. Щоб урізноманітнити страви, вони вдаються до різних експериментів, які не завжди є вдалими. Журналісти LifeStyle 24 пропонують спробувати відтворити рецепт запеченої картоплі у вершковому соусі, який під силу навіть невправним кулінарам. Окрім цього, страва чудово смакуватиме як з м'ясом, так і з овочами.

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Як приготувати запечену картоплю у вершковому соусі: рецепт запашного гарніру

Інгредієнти на 2 порції: 
картопля 6 – 8 шт.;
вершки – 100 мл;
часник – 2 зубчики;
масло вершкове – 2 ст.л.;
сир твердий – 200 г;
спеції. 

Перед приготуванням страви очистіть картоплю від шкірки. Поріжте її кільцями, товщиною до 1 сантиметра. Посоліть та поперчіть картоплю. 

У посудині збийте вершки та масло. Додайте до нього подрібнений часник та натертий на терці сир. 

Форму для випікання змастіть олією. Викладіть картоплю та залийте її вершковим соусом. Випікайте гарнір упродовж 30 хвилин при температурі 200 градусів. Перед подачею на стіл прикрасьте страву зеленню та твердим сиром. 

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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