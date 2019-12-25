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Заплатіть карбованою монетою: пісня з "Відьмака" стала вірусною – добірка кумедних мемів

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Любисток і Геральт з "Відьмака" / Screen Rant

Нещодавно на стрімінговому сервісі Netflix вийшов довгоочікуваний серіал "Відьмак". Після прем'єри з'явилося чимало неоднозначних відгуків, серед яких навіть різка критика, однак не обійшлося також без всіма улюблених мемів. Цього разу фанатів "підкорила" пісня з серіалу про карбовані монети.

Пісня "Заплатіть Відьмаку карбованою монетою" стала справжнім хітом мемів. Фанати серіалу не припиняють ділитися фрагментами, а також створювати кумедні меми з її назвою.

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Що відомо про пісню? Її написали композитори Соня Білоусова і Джіон Остінеллі. Оригінальна назва звучить так: Toss a Coin to Your Witcher, що в перекладі на українську означає "Кинь монетку своєму Відьмакові". Наприкінці другого епізоду серіалу пісню виконав персонаж Любисток, з якої глядачі дізнаються, що головний герой Геральт готовий на все, аби захистити людство, ну, і отримати трішки золота.

Джої Беті, який зіграв Любистка розповів в інтерв'ю для Men's Health, що композиція про монети стала для нього справжнім "реп'яхом", адже після зйомок цієї сцени вона звучала в нього в голові близько 8 місяців. Як виявилося після прем'єри, виконавця ролі Любистка розуміють чимало глядачів. Фанати "Відьмака" діляться на своїх сторінках у твіттері, інстаграмі та фейсбуці кумедними картинками про вже добре відому і нашумілу пісню.

Пісня з "Відьмака": слухати онлайн

Відьмак меми

Відьмак меми

Відьмак меми

Відьмак меми

Відьмак меми

Усі фото: з соцмереж

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Серіал "Відьмак" Меми
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