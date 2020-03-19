Zara долучилася до боротьби з коронавірусом: компанія випускатиме медичні маски та халати

Нині весь світ об'єднаний у спільній протидії поширенню смертельного коронавірусу. Торгова марка Zara спрямує виробництво на допомогу лікарям Іспанії. Компанія займеться виробництвом медичних масок та халатів.

Власник мережі Zara, яка входить до іспанської компанії Inditex Group, заявив, що допоможе рідній країні здолати кризову ситуацію у сфері медицини. Зважаючи на те, що більшість торгових точок зачинені у зв'язку з карантином, виробництво спрямують на пошиття товарів першої необхідності – маски, халати, рукавички та шапки.

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Як передає видання Reuters, Zara не лише забезпечить Іспанію текстильними медичними товарами, а й забезпечить мережею логістики та постачальниками. Власник компанії наголосив, що вже пожертвував 100 тисяч масок, а до кінця тижня надасть лікарям ще 300 тисяч.

Варто наголосити, що Іспанія за кількість хворих на коронавірус перебуває на другому місці після Італії серед країн Європи. Так, у державі зафіксовано 13 716 випадків зараження, серед яких – 558 летальні.

У світі, станом на 18 березня, зафіксовано 200 126 підтверджених випадків зараження коронавірусом, із них 7 989 – завершилися смертями. Одужало вже понад 82 тисячі людей.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 канал