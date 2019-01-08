Zara: історія успіху світового бренду

Напевно, в сучасному світі важко знайти людину, яка б не знала про такий бренд одягу, як Zara. Більше 2000 магазинів на всіх континентах роблять Zara однією з найбільших мереж з продажу одягу в світі.

За кілька років приголомшливого успіху марка Zara перетворилася в найбільший текстильний концерн Inditex, в який входять бренди Zara, Pull and Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe і взуттєвий підрозділ Tempe. В цілому, у концерні Inditex 6460 торгових точок по всьому світу, на яких задіяно понад 120 000 працівників.

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Але хто та людина, яка є винуватцем того шаленого успіху, хто подарував життя бренду Zara?

Амансіо Ортега – без жодних перебільшень – людина-легенда, король дизайну. Найбагатша людина в Іспанії, модельєр, засновник і президент компанії Industria de Diseno Textil Sociedad Anonima. Людина, завдяки якій ще у далекому 1975 році так звана фаст-мода з м. Ла-Корунья вирушила в тріумфальну подорож по всьому світу.



Амансіо Ортега – засновник бренду Zara

Історія успіху творця модного лейблу

Ще з тринадцяти років він почав працювати посильним у одного модного кравця, який шив одяг для багатих клієнтів. У 14 років сім’я Амансіо перебралася у Ла-Корунья, де його батько отримав нову роботу. Тут почалася професійна діяльність Амансіо Ортеги. Він займався гофруванням тканин, потім зайнявся драпіруванням,а вже потім став підмайстром одного італійського модельєра. Маленький кравець не лише шив, він одночасно з шиттям вивчав схему ціноутворення.

У 1960-х роках Амансіо став менеджером в одному з магазинів міста, в якому він проживав. Саме там він зрозумів, що ринок споживачів дорогого одягу занадто вузький. В якості експерименту він закуповував недорогі тканини в Барселоні і за допомогою виготовлених ним лекал значно економив на матеріалі. З цього всього виходив одяг, який зовсім нічим не поступався одягу з магазину, але був більш економічним. Моделі Ортега блискавично розходилися серед місцевих рітейлерів, завдяки чому він заробив стартовий капітал для відкриття власної справи.



Zara створив власну унікальну філософію "копіювання" елітних брендів

У віці 27 років Амансіо разом зі своєю дружиною відкрив трикотажну фабрику, яка називалася Confecciones Goa. Основою продукції, випуском якої займалася фабрика, стали купальні халати, нічні сорочки і жіноча білизна. Ортега насправді просто скопіював нижню білизну одного модного і дорогого бренду,а вже згодом саме ця філософія – копіювання дорогих речей – стане основою для його бренду Zara.

Бізнес подружжя розвивався не стрімко, але в 1975 році партнер Амансіо несподівано замовив у нього велику партію білизни . Для того, щоб розширити свій бізнес, виробникові довелося вкласти весь наявний капітал в це замовлення, так як інших замовників на горизонті не було. У цьому ж році на виручену суму Амансіо Ортега відкрив власний магазинчик для збуту своєї продукції. Назвав його Zara. Чому "Zara"? Спочатку він хотів назвати свій бренд Zorba, але не зміг його зареєструвати і переробив на Zara.

Zara на сучасному фешн-ринку

Сьогодні Ортега входить у топ-10 найбагатших людей світу. І навіть станом на 31.08.2017 року о 09:30 по Києву капіталізація іспанського бізнесмена оцінювалась в 85 мільярдів доларів, а Білла Гейтса – у 84,9 мільярда доларів.

Zara безсумнівно зробила революцію у fashion-світі і текстильної промисловості, ввівши саме поняття "моментальної моди". Але що таке "моментальна мода" і в чому її унікальність?

У більшості текстильних підприємств цикл випуску одягу займає приблизно 8 місяців – в цей термін входить розробка дизайну, пошук тканини, її фарбування, пошиття потрібної моделі, відправка колекції на полиці магазину, а в Zara цей процес відбувається всього за 2 тижні. У Inditex є власна команда дизайнерів, яка складається з близько 400 професіоналів.



Магазин Zara

Вони за дуже короткі терміни створюють дизайн одягу з демократичною ціною, спираючись на останні тенденції високої моди. Подібна бізнес-система дозволяє швидко оновлювати весь асортимент магазинів, оперативно знімати з виробництва не популярні моделі і допрацьовувати дизайн наявних речей, вивчаючи запити споживачів.

Zara дуже добре знає своє найважливіше завдання у цьому світі: "Демократизувати ринок модного одягу. Ми не підтримуємо точку зору, що мода – доля привілейованого класу, і, навпаки, пропонуємо доступний модний одяг для "вулиці", але такий, що натхненний смаками, бажаннями і стилем життя сучасних чоловіків і жінок".

Цікаві факти про модний бренд Zara

Отже, Zara завжди тримає руку на пульсі моди, одна з перших реагує на нові модні тенденції і завжди враховує побажання клієнтів. День нових поставок в магазини Zara має назву "День-Z" – найдовгоочікуваніша подія для Zara-цінувальників. Буває, що одяг з полиць змітають за кілька годин і навіть свіженька ​​колекція розпродається повністю.

Ще один цікавий факт – магазини Zara вже довгий час не потребують реклами, а зекономлені гроші вкладаються у відкриття нових торгових точок і в розвиток проектів і брендів, таких як Massimo Dutti, Pull and Bear, Stradivarius і Bershka.



Неймовірні вітрини магазинів Zara

Особлива фішка бренду Zara — вітрини, адже вони є справжньою візитною карткою бренду. Здавалося б, звичайна вітрина магазину, але яка вона яскрава і ошатна в Zara, через що іноді неможливо відвести очей. У той час, коли головний конкурент H&M проводить дорогі рекламні кампанії, Zara воліє вкладати кошти в якісні і дорогі вітрини своїх магазинів, які можуть зрівнятися навіть з вітринами таких люксових брендів, як Dior і Prada.

Модний бренд Zara привертає нашу увагу неординарним підходом до дизайну речей витонченого крою, витриманих у вишукано-діловому стилі. Секрет неймовірної популярності і унікальності бренду полягає у величезному виборі моделей і фасонів одягу, доступних цінах, сезонних розпродажах, стилі і кольорах. До речі, з 2003 року Zara почала не лише одягати увесь світ, але й стала виробником домашнього текстилю під брендом Zara Home. Бренд пропонує своїм клієнтам товари для дому, а також декоративні аксесуари, які відповідають останнім модним тенденціям.



Zara Home – все для вашого дому!