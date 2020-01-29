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Zara видаляє розділ TRF з веб-сайту та додатків

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Магазин Zara / Фото: Ua-Retail

Один із найбільших брендів одягу Zara продовжує розвиватися та демонструвати серйозні зміни. Ця всесвітньо відома торгова видалила розділ TRF з веб-сайту та додатків.

Молодіжна лінія TRF (Trafaluc) зникла з сайту компанії та мобільного додатку. Вбрання для цих товарів шили переважно в спортивному, клубному та casual-стилі з натуральних матеріалів. Про видалення розділу повідомляє видання Fashion Network.

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Іспанський бренд Zara продовжує експериментувати. У 2019 році компанія оновила свій логотип. Також представники Zara оголосили, що тепер пошиття одягу буде з екологічних матеріалів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZARA Official (@zara)

Окрім цих змін, останні декілька місяців бренд працював над реорганізацією своїх концепцій. Сюди входила інтеграція Zara Ноme в основний веб-сайт Zara, акцент на новій колекції RPLS в стилі мілітарі та розширення категорії ароматів у співпраці з фахівцем парфумерії Джо Малоуном.

Порівняно з іншими брендами італійської компанії, власниці великої кількості мереж магазинів Inditex, Zara продовжує має найвищі показники з продажів. Доходи від бренду зросли до 9 мільярдів євро, що становить майже 70% загального світового обороту Inditex.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZARA Official (@zara)

Що відомо про бренд одягу Zara?Zara —торговельна мережа групи компаній Inditex, що належить іспанському магнату Амансіо Ортезі, до володіть якого також  входять такі бренди,як Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius та Bershka. У 1975 році в Іспанії відкрився перший магазин Zara. Бренд розробляє близько 10000 нових дизайнів на рік. На телеканалі CNN Zara описали як "Іспанську історію успіху".

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода
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