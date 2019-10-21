Зараз у нас різні шляхи, – принц Гаррі вперше прокоментував стосунки з братом Вільямом

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Принц Вільям і принц Гаррі
Принц Вільям і принц Гаррі / Getty Images

Чутки про непорозуміння між королівськими сім'ями герцогів Сассекських і Кембриджських ширяться мережею вже понад рік. Першим з представників монаршої родини наважився прокоментувати ситуацію принц Гаррі, адже, як пишуть західні ЗМІ, саме через його дружину Меган Маркл у них розпочалися конфлікти з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.

Навколо сімей герцогів Кебриджського і Сассекського ширяться неоднозначні коментарі, що стосуються їхньої братерської дружби та співпраці, як королівських представників. Адже незадовго після весілля принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що переїдуть з Кенсінгтонського палацу, пізніше відокремилися від принца Вільяма і Кейт Міддлтон у соціальних мережах, а згодом герцоги Кембриджські відокремили своїх родичів від королівського фонду.

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Звісно, такі жести не могли не спровокувати ще більше пліток навколо їхніх стосунків, чи, як пишуть ЗМІ, ворожнечі.

Оскільки представникам королівської сім'ї заборонено давати коментар пресі, фанати отримували будь-яку інформацію від своїх кумирів лише через їхній помічників. Однак принц Гаррі вирішив не залишатися осторонь і знайшов змогу прокоментувати стосунки з братом.

У документальному фільмі "Гаррі і Меган: африканська подорож" (Harry & Meghan: An African Journey) внук Єлизавети ІІ заговорив про його відносини з принцом Вільямом. Варто додати, що детальне відео про їхній тур вийшло на британському каналі ITV.

Неминуче, що трапляється всяке. Але ми брати і завжди будемо братами. Звичайно, зараз у нас різні шляхи. Але я завжди буду поруч з ним і знаю, що він завжди буде поруч зі мною. Ми не бачимося так часто, як раніше, тому що ми обидва зайняті, але я дуже його люблю,
– заявив 35-річний принц Гаррі.

Також чоловік Меган Маркл додав, що, враховуючи їхні конфлікти з пресою, вони переконалися, що чимало історій з'являються ні з чого. "Як у братів, у нас бувають хороші і погані дні", – доповнив герцог Сассекський.

 

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Теги: LifeStyle Принц Гаррі Принц Вільям Королівська сім'я
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