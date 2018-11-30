Зараз я із ним не спілкуюся, – Катерина Кухар про скандал навколо Полуніна

Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар вважає скандального Сергія Полуніна неординарною особистістю та неординарним танцівником . Також вона заявила, що ми всі несемо відповідальність за те, що ми робимо.

24 канал повідомляв, що наприкінці листопада український танцівник Сергій Полунін зробив татуювання із зображенням господаря Кремля Володимира Путіна, а опісля у своєму Instagram виклав фотографію російського паспорта та заявив про підтримку політики президента РФ.

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Скандальну ситуацію прокоментувала прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар, яка разом із Полуніним свого часу відвідувала Міністерство культури України та мала мали запланований спільний виступ у Києві.

Ми є знайомими дуже близько та ми повинні були у жовтні танцювати "Лісову пісню", це була пропозиція Сергія танцювати на цій сцені. І, звичайно, мені дуже шкода, що все так сталося. Але він – доросла людина, і я вважаю, що ми всі несемо відповідальність за те, що ми робимо, і, насамперед, перед Богом. У балетному світі, звичайно, Сергій – неординарна особистість, неординарний танцівник,

– зазначила танцівниця у коментарі ведучій Катерині Осадчій.

Також вона пояснила, чому у жовтні, навіть попри те, що для цієї запланованої вистави було роздруковано афіші, її довелося скасувати.

"Виставу скасували, тому що за місяць до неї він поїхав до Криму. І в газетах з'явилась інформація та фотографії того, як Путін вітав Сергія у Криму", – каже балерина.



Сергій Поулунін (крайній праворуч) і Володимир Путін під час зустрічі в Криму

Водночас Катерина Кухар додала, після поїздки Полуніна до Криму та після скасованої вистави, вона з ним більше не спілкувалася.

Коментар Катерини Кухар щодо скандалу з Сергієм Полуніним: дивіться з 2:28

Нагадаємо, нещодавно Сергій Полунін заявив, що Росія та Україна завжди були та незабаром знову будуть разом.